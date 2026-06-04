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Ролан Гаррос
04 июня 2026, 20:29 | Обновлено 04 июня 2026, 20:51
3256
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Марта КОСТЮК: «Мне безразлично. Действительно безразлично»

Украинка объяснила свой вылет из Ролана Гарроса

04 июня 2026, 20:29 | Обновлено 04 июня 2026, 20:51
3256
12 Comments
Марта КОСТЮК: «Мне безразлично. Действительно безразлично»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение от Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос», рассказав о своих достижениях в начале грунтового сезона.

– Ты провела великолепный «Ролан Гаррос» и достигла здесь своего лучшего результата. Что ты унесешь с собой из этого года?

– Прежде всего, свою серию побед. Заберу ее с собой в могилу.

Да, я очень довольна своим грунтовым сезоном. Всего одно поражение. Если бы кто-то сказал мне об этом несколько месяцев назад, я бы никогда не поверила. Поэтому я очень счастлива.

– Очевидно, этот матч много значил для тебя, ведь ты хотела подарить положительные эмоции людям в Украине. Не чувствовала ли ты слишком большого давления перед игрой? Сегодня ты не выглядела в своей лучшей форме. Возможно, тебе было трудно справиться с давлением?

– Обычно, когда я выхожу на корт, я не нервничаю и не чувствую давления. Возможно, перед матчем, как и все, немного волнуюсь. Но, как я уже говорила ранее, мне все равно, кто стоит по ту сторону сетки. Я просто выхожу и играю матч.

Сегодня все, что могло сложиться в ее пользу, сложилось в ее пользу. А все, что могло не сложиться для меня, не сложилось для меня. Такие дни бывают, и я это принимаю.

У меня уже было достаточно тяжелых и неудачных дней, чтобы знать: они проходят. Проиграть матч на любой стадии турнира — это не самое страшное в мире. Это был мой первый полуфинал, и я получила этот опыт. В следующий раз, когда сыграю в полуфинале, возможно, буду чувствовать себя лучше или иначе — не знаю.

Конечно, сегодня был не мой лучший матч. Но я не слишком много об этом думаю.

– Ты уже несколько раз играла против Мирры и выиграла все предыдущие сеты. Удивил ли тебя её уровень? Она играла значительно лучше, чем в ваших предыдущих матчах?

– Думаю, этот корт подходит ей лучше всего из всех существующих турниров. Я никогда раньше не играла с ней здесь.

Если посмотреть на ее статистику на этом турнире еще с 15-16 лет, то все становится понятно. Я увидела на экране, что ее баланс здесь — 16-3. А я приехала на этот турнир с показателем примерно 4-7. Очевидно, это не мой лучший корт.

Ее стилю игры эти условия очень подходят. Ветер тоже ей помог. Я не лучшим образом начала матч, но такое бывает. Все побеждают и все проигрывают — это часть игры. В конце концов, это всего лишь игра.

Да, она сыграла хорошо, стабильно, почти не ошибалась. Я же ошибалась больше. Она, очевидно, чувствовала уверенность. Подавала намного лучше, чем обычно. Я не могла сделать многого, потому что корт был невероятно медленным, а она доставала практически все мячи. Из-за этого мне казалось, что нужно больше рисковать. Именно поэтому я допускала больше ошибок. Вот и все

– Как украинка, что ты будешь чувствовать в субботу, если финал будет полностью российским?

– Мне все равно. Действительно все равно.

– Марта, хочу вернуться к теме, которую мы обсуждали перед турниром. Тогда я спросил, не кажется ли тебе, что теннисный мир забыл о войне в Украине, и ты очень трогательно ответила, что уже привыкла к мысли, что люди забыли. Как ты считаешь, помогли ли твои результаты и успехи других украинских теннисисток на этом турнире людям вспомнить об этом снова?

– Да, безусловно. Я никогда не забуду овации, которые получила после своего четвертьфинального матча. Это то, что останется со мной навсегда.

И я никогда не поверю ни одному человеку, который находится на мировом уровне в этом виде спорта и говорит, что не имеет никакого влияния. Я сама это почувствовала на себе. Если ты действительно хочешь что-то сделать, то можешь сделать очень многое. Для меня это стало доказательством.

Конечно, я очень рада, что дошла до полуфинала. Но чувствую, что именно этот момент — поддержка трибун и реакция людей — стал главным событием моего турнира, — сказала Костюк.

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Комментарии 12
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Ви навіть не уявляєте їх кількості, тих кому байдуже.
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+7
А вибачитися перед вболівальниками тобі не прийшло на думку?! Зганьбилась, але все гаразд?
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+6
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Неправильна відповідь
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+2
даже не верится, что для Костюк это был худший шлем, как в своё время для Свитолиной .... когда прыгала выше головы на Уимблдоне ...
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0
То і видно, що байдуже. Ганьбище.
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-4
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Тобі всю карьєру байдуже !
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-8
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