Обладателя Золотого мяча спросили о переходе в Реал
Энрике Рикельме пообещал привезти Родри в мадридский клуб
Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри сватают в «Реал». Претендент на пост президента мадридского клуба Энрике Рикельме в случае победы на выборах пообещал привезти в столицу Испании обладателя «Золотого мяча» 2024 года, а также его одноклубника Эрлинга Холанда.
В «Манчестер Сити» резко отреагировали на упоминание имени норвежца. А что касается возможного трансфера Родри, журналисты прямо спросили футболиста о трансфере.
«Я здесь, чтобы говорить о чемпионате мира, – заявил Родри. – Все, что касается моего будущего, подождет до завершения турнира».
Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня.
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