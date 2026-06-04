Обладателя Золотого мяча спросили о переходе в Реал

Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри сватают в «Реал». Претендент на пост президента мадридского клуба Энрике Рикельме в случае победы на выборах пообещал привезти в столицу Испании обладателя «Золотого мяча» 2024 года, а также его одноклубника Эрлинга Холанда.

В «Манчестер Сити» резко отреагировали на упоминание имени норвежца. А что касается возможного трансфера Родри, журналисты прямо спросили футболиста о трансфере.

«Я здесь, чтобы говорить о чемпионате мира, – заявил Родри. – Все, что касается моего будущего, подождет до завершения турнира».

Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня.