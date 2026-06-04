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  4. Обладателя Золотого мяча спросили о переходе в Реал
Испания
04 июня 2026, 20:21 |
986
0

Обладателя Золотого мяча спросили о переходе в Реал

Энрике Рикельме пообещал привезти Родри в мадридский клуб

04 июня 2026, 20:21 |
986
0
Обладателя Золотого мяча спросили о переходе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри сватают в «Реал». Претендент на пост президента мадридского клуба Энрике Рикельме в случае победы на выборах пообещал привезти в столицу Испании обладателя «Золотого мяча» 2024 года, а также его одноклубника Эрлинга Холанда.

В «Манчестер Сити» резко отреагировали на упоминание имени норвежца. А что касается возможного трансфера Родри, журналисты прямо спросили футболиста о трансфере.

«Я здесь, чтобы говорить о чемпионате мира, – заявил Родри. – Все, что касается моего будущего, подождет до завершения турнира».

Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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