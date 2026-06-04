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  4. Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 20:20 | Обновлено 04 июня 2026, 20:56
3558
0

Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась

Мирре не понравились погодные условия

04 июня 2026, 20:20 | Обновлено 04 июня 2026, 20:56
3558
0
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева
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Нейтральная теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над Мартой Костюк и выход в свой дебютный финал на Ролан Гаррос.

«Перед выходом на корт я очень волновалась. Марта проводила великолепный сезон и до этого матча не потерпела ни одного поражения на грунте. Осознание этого добавляло давления, ведь она теннисистка высочайшего уровня и чрезвычайно неудобная соперница.

Я довольна своей игрой, рада, что смогла взять реванш за финал в Мадриде. Но больше всего радует то, что я впервые вышла в финал турнира. Сейчас у меня смешанные эмоции, и такого я еще никогда не испытывала.

Погодные условия были непростыми из-за сильного ветра. Иногда было сложно понять его направление, но мне удалось сохранить концентрацию. Я настроила себя бороться за каждый мяч независимо от развития событий на корте. Именно такой подход помог одержать победу», — сказала Андреева.

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Марта Костюк Мирра Андреева Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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