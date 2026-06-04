Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась

Нейтральная теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над Мартой Костюк и выход в свой дебютный финал на Ролан Гаррос.

«Перед выходом на корт я очень волновалась. Марта проводила великолепный сезон и до этого матча не потерпела ни одного поражения на грунте. Осознание этого добавляло давления, ведь она теннисистка высочайшего уровня и чрезвычайно неудобная соперница.

Я довольна своей игрой, рада, что смогла взять реванш за финал в Мадриде. Но больше всего радует то, что я впервые вышла в финал турнира. Сейчас у меня смешанные эмоции, и такого я еще никогда не испытывала.

Погодные условия были непростыми из-за сильного ветра. Иногда было сложно понять его направление, но мне удалось сохранить концентрацию. Я настроила себя бороться за каждый мяч независимо от развития событий на корте. Именно такой подход помог одержать победу», — сказала Андреева.