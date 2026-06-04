Чемпионат мира04 июня 2026, 19:11 | Обновлено 04 июня 2026, 19:17
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11 игроков, родившихся в Испании, которые сыграют на ЧМ за другие сборные
Список футболистов, имеющих испанские корни, которые будут играть на мундиале за другие страны
04 июня 2026, 19:11 | Обновлено 04 июня 2026, 19:17
322
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Известный испанский спортивный ресурс Marca опубликовал список из 11 футболистов, родившихся в Испании, однако на чемпионате мира 2026 сыграют в составе других сборных.
6 игроков на мундиале будут представлять Марокко, по одному – Аргентину, Уругвай, Эквадор, Мексику и Гану.
Сборная Марокко
- Мунир Эль-Кауи – место рождения: Мелилья
- Ашраф Хакими – место рождения: Мадрид
- Чади Эр-Рияд – место рождения: Пальма-де-Майорка
- Исмаэль Сайбари – место рождения: Террасса
- Аюб Амаймуни – место рождения: Вик
- Браим Диас – место рождения: Малага
Сборная Аргентины
- Нико Пас – место рождения: Санта-Крус-де-Тенерифе
Сборная Уругвая
- Родриго Саласар – место рождения: Альбасете
Сборная Эквадора
- Хереми Аревало – место рождения: Малианьо
Сборная Мексики
- Альваро Фидальго – место рождения: Хевия
Сборная Ганы
- Иньяки Уильямс – место рождения: Бильбао
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