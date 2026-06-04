11 игроков, родившихся в Испании, которые сыграют на ЧМ за другие сборные

Известный испанский спортивный ресурс Marca опубликовал список из 11 футболистов, родившихся в Испании, однако на чемпионате мира 2026 сыграют в составе других сборных.

6 игроков на мундиале будут представлять Марокко, по одному – Аргентину, Уругвай, Эквадор, Мексику и Гану.

Сборная Марокко

Мунир Эль-Кауи – место рождения: Мелилья

Ашраф Хакими – место рождения: Мадрид

Чади Эр-Рияд – место рождения: Пальма-де-Майорка

Исмаэль Сайбари – место рождения: Террасса

Аюб Амаймуни – место рождения: Вик

Браим Диас – место рождения: Малага

Сборная Аргентины

Нико Пас – место рождения: Санта-Крус-де-Тенерифе

Сборная Уругвая

Родриго Саласар – место рождения: Альбасете

Сборная Эквадора

Хереми Аревало – место рождения: Малианьо

Сборная Мексики

Альваро Фидальго – место рождения: Хевия

Сборная Ганы