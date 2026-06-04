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Чемпионат мира
04 июня 2026, 19:11 | Обновлено 04 июня 2026, 19:17
322
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11 игроков, родившихся в Испании, которые сыграют на ЧМ за другие сборные

Список футболистов, имеющих испанские корни, которые будут играть на мундиале за другие страны

04 июня 2026, 19:11 | Обновлено 04 июня 2026, 19:17
322
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11 игроков, родившихся в Испании, которые сыграют на ЧМ за другие сборные
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Уильямс
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Известный испанский спортивный ресурс Marca опубликовал список из 11 футболистов, родившихся в Испании, однако на чемпионате мира 2026 сыграют в составе других сборных.

6 игроков на мундиале будут представлять Марокко, по одному – Аргентину, Уругвай, Эквадор, Мексику и Гану.

Сборная Марокко

  • Мунир Эль-Кауи – место рождения: Мелилья
  • Ашраф Хакими – место рождения: Мадрид
  • Чади Эр-Рияд – место рождения: Пальма-де-Майорка
  • Исмаэль Сайбари – место рождения: Террасса
  • Аюб Амаймуни – место рождения: Вик
  • Браим Диас – место рождения: Малага

Сборная Аргентины

  • Нико Пас – место рождения: Санта-Крус-де-Тенерифе

Сборная Уругвая

  • Родриго Саласар – место рождения: Альбасете

Сборная Эквадора

  • Хереми Аревало – место рождения: Малианьо

Сборная Мексики

  • Альваро Фидальго – место рождения: Хевия

Сборная Ганы

  • Иньяки Уильямс – место рождения: Бильбао
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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