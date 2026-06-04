Легенда Реала был удивлен и растроган поступком Месси
Лионель Месси поддержал принципиального соперника после несчастья
Легендарный вратарь «Реала» Икер Касильяс был удивлен звонком от лидера «Барселоны» Лионеля Месси. Это случилось семь лет назад.
«В 2019 году у меня случился сердечный приступ, и меня отвезли в больницу. На следующий день мне позвонили с неизвестного номера. Я ответил, это был Месси. Он сказал мне: «Привет, Икер, у меня не было твоего номера, но Пике дал мне его. Надеюсь, ты скоро поправишься. Я отправил тебе букет цветов, надеюсь, тебе понравится».
Честно говоря, меня впечатлила его скромность. Ему не обязательно было мне звонить, до этого мы даже не были друзьями», – заявил Касильяс.
Звездные футболисты соперничали на поле с 2005 по 2015 год.
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