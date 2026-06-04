Легенда Реала был удивлен и растроган поступком Месси

Легендарный вратарь «Реала» Икер Касильяс был удивлен звонком от лидера «Барселоны» Лионеля Месси. Это случилось семь лет назад.

«В 2019 году у меня случился сердечный приступ, и меня отвезли в больницу. На следующий день мне позвонили с неизвестного номера. Я ответил, это был Месси. Он сказал мне: «Привет, Икер, у меня не было твоего номера, но Пике дал мне его. Надеюсь, ты скоро поправишься. Я отправил тебе букет цветов, надеюсь, тебе понравится».

Честно говоря, меня впечатлила его скромность. Ему не обязательно было мне звонить, до этого мы даже не были друзьями», – заявил Касильяс.

Звездные футболисты соперничали на поле с 2005 по 2015 год.