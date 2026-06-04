Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала был удивлен и растроган поступком Месси
Испания
04 июня 2026, 18:21 | Обновлено 04 июня 2026, 18:22
1537
0

Легенда Реала был удивлен и растроган поступком Месси

Лионель Месси поддержал принципиального соперника после несчастья

04 июня 2026, 18:21 | Обновлено 04 июня 2026, 18:22
1537
0
Легенда Реала был удивлен и растроган поступком Месси
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный вратарь «Реала» Икер Касильяс был удивлен звонком от лидера «Барселоны» Лионеля Месси. Это случилось семь лет назад.

«В 2019 году у меня случился сердечный приступ, и меня отвезли в больницу. На следующий день мне позвонили с неизвестного номера. Я ответил, это был Месси. Он сказал мне: «Привет, Икер, у меня не было твоего номера, но Пике дал мне его. Надеюсь, ты скоро поправишься. Я отправил тебе букет цветов, надеюсь, тебе понравится».

Честно говоря, меня впечатлила его скромность. Ему не обязательно было мне звонить, до этого мы даже не были друзьями», – заявил Касильяс.

Звездные футболисты соперничали на поле с 2005 по 2015 год.

По теме:
Бенфика выступила с заявлением о будущем Моуриньо
Жирона провела пресс-конференцию: клуб извинился за вылет и назвал цель
Сборная Украины ждет. Лунин не подтвердил приезд в команду
Икер Касильяс Лионель Месси Жерар Пике Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Теннис | 04 июня 2026, 17:25 152
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026

Марта в двух сетах потерпела поражение от восьмой ракетки мира в полуфинале мейджора

Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Бокс | 04 июня 2026, 05:19 1
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день

Уоррен хочет, чтобы бой с Кабайелом состоялся осенью

Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Футбол | 04.06.2026, 00:08
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Другие виды | 03.06.2026, 19:57
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Собирает легенд. Перес пригласил в Реал топ-игрока
Футбол | 04.06.2026, 18:01
Собирает легенд. Перес пригласил в Реал топ-игрока
Собирает легенд. Перес пригласил в Реал топ-игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 17
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
03.06.2026, 07:05 31
Футбол
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 4
Теннис
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 29
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 5
Футбол
Левандовски определился с новым клубом. Поляк согласовал условия контракта
Левандовски определился с новым клубом. Поляк согласовал условия контракта
02.06.2026, 22:46
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 155
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем