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  4. Глава Ман Сити: «Гвардиола за 10 лет 100 раз угрожал уйти из команды»
Англия
05 июня 2026, 15:05 | Обновлено 05 июня 2026, 15:27
511
0

Глава Ман Сити: «Гвардиола за 10 лет 100 раз угрожал уйти из команды»

Аль-Мубарак считает, что наступило правильное время расстаться

05 июня 2026, 15:05 | Обновлено 05 июня 2026, 15:27
511
0
Глава Ман Сити: «Гвардиола за 10 лет 100 раз угрожал уйти из команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола
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Глава Манчестер Сити Халдун Аль-Мубарак рассказал, что наставник Жузеп Гвардиола за 10 лет в клубе регулярно грозился покинуть команду, когда был чем-то недоволен.

«Не знаю, признает ли это Пеп, но я иногда был для него психиатром. Легко это делать в хорошие времена, но у нас бывали и тяжелые моменты. И в моменты, когда у Гвардиолы что-то не выходило, то он за 10 лет, наверное, 100 раз угрожал мне уйти».

«Но когда он говорил, что уходит, то я ему не верил. И только сейчас мы оба поняли, что пришло время расставаться», – сказал Аль- Мубарак.

Ожидается, что вместо Гвардиолы тренером Сити станет Энцо Мареска.

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Халдун Аль-Мубарак Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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