Глава Ман Сити: «Гвардиола за 10 лет 100 раз угрожал уйти из команды»

Глава Манчестер Сити Халдун Аль-Мубарак рассказал, что наставник Жузеп Гвардиола за 10 лет в клубе регулярно грозился покинуть команду, когда был чем-то недоволен.

«Не знаю, признает ли это Пеп, но я иногда был для него психиатром. Легко это делать в хорошие времена, но у нас бывали и тяжелые моменты. И в моменты, когда у Гвардиолы что-то не выходило, то он за 10 лет, наверное, 100 раз угрожал мне уйти».

«Но когда он говорил, что уходит, то я ему не верил. И только сейчас мы оба поняли, что пришло время расставаться», – сказал Аль- Мубарак.

Ожидается, что вместо Гвардиолы тренером Сити станет Энцо Мареска.