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Германия
04 июня 2026, 15:55 | Обновлено 04 июня 2026, 16:00
404
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ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавит Байер в новом сезоне

Главным тренером леверкузенской команды станет Карлес Мартинес Новель

04 июня 2026, 15:55 | Обновлено 04 июня 2026, 16:00
404
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавит Байер в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлес Мартинес Новель
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Испанский специалист Карлес Мартинес Новель в сезоне 2026/27 возглавит «Байер». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

По информации источника, 42-летний футболист подписал с «аптекарями» контракт до лета 2028 года. Последние три года испанец работал с «Тулузой» – в прошедшем сезоне команда завершила чемпионат Франции на 9-м месте с 45 очками.

У руля немецкой команды Карлес Мартинес Новель заменит Каспера Юльманда.

«Байер» завершил сезон чемпионата Германии на шестом месте с 59 очками.

Ранее сообщалось о том, что «Байер» отказался от кандидатуры Арбелоа.

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Байер Тулуза назначение тренера чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка Источник: ФК Байер
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