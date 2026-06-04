ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавит Байер в новом сезоне
Главным тренером леверкузенской команды станет Карлес Мартинес Новель
Испанский специалист Карлес Мартинес Новель в сезоне 2026/27 возглавит «Байер». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
По информации источника, 42-летний футболист подписал с «аптекарями» контракт до лета 2028 года. Последние три года испанец работал с «Тулузой» – в прошедшем сезоне команда завершила чемпионат Франции на 9-м месте с 45 очками.
У руля немецкой команды Карлес Мартинес Новель заменит Каспера Юльманда.
«Байер» завершил сезон чемпионата Германии на шестом месте с 59 очками.
Ранее сообщалось о том, что «Байер» отказался от кандидатуры Арбелоа.
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