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  4. В Жироне высказались по поводу назначения нового главного тренера
Испания
04 июня 2026, 23:08 |
469
0

В Жироне высказались по поводу назначения нового главного тренера

Кике Карсель планирует найти коуча в течение месяца

04 июня 2026, 23:08 |
469
0
В Жироне высказались по поводу назначения нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Спортивный директор каталонской «Жироны» Кике Карсель высказался по поводу назначения нового главного тренера команды после перехода Мичеля в амстердамский «Аякс»:

«Мы планируем назначить нового тренера в течение июня. Затем проанализируем состав команды. Трансферный рынок будет длительным, говорю это сегодня, прежде чем все начнут говорить, что мы ничего не делаем и сидим дома… Нужно принять много решений, и мы хотим сохранить как можно большую часть состава.

Я мог бы уже завтра собрать команду для Сегунды за 20 секунд, но так не будет. Это не Фэнтези, потому что если бы это было так, я бы собрал суперкоманду, и мы бы играли в Лиге чемпионов. Люди этого не понимают».

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Кике Карсель Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: AS
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