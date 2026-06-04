В Жироне высказались по поводу назначения нового главного тренера

Спортивный директор каталонской «Жироны» Кике Карсель высказался по поводу назначения нового главного тренера команды после перехода Мичеля в амстердамский «Аякс»:

«Мы планируем назначить нового тренера в течение июня. Затем проанализируем состав команды. Трансферный рынок будет длительным, говорю это сегодня, прежде чем все начнут говорить, что мы ничего не делаем и сидим дома… Нужно принять много решений, и мы хотим сохранить как можно большую часть состава.

Я мог бы уже завтра собрать команду для Сегунды за 20 секунд, но так не будет. Это не Фэнтези, потому что если бы это было так, я бы собрал суперкоманду, и мы бы играли в Лиге чемпионов. Люди этого не понимают».