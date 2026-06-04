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  4. Сачко одолел второго сеяного и вышел в 1/4 финала ATP челенджера в Чехии
ATP
04 июня 2026, 15:29 | Обновлено 04 июня 2026, 15:31
164
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Сачко одолел второго сеяного и вышел в 1/4 финала ATP челенджера в Чехии

Украинец обыграл Вита Копрживу в трех сетах

04 июня 2026, 15:29 | Обновлено 04 июня 2026, 15:31
164
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Сачко одолел второго сеяного и вышел в 1/4 финала ATP челенджера в Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
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Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 210) вышел в четвертьфинал ATP челенджера в Простееве, Чехия.

Сачко обыграл второго сеяного Вита Копрживу (ATP 66) в трех сетах за 2 часа и 35 минут – 6:1, 4:6, 7:6 (7:4).

Счет очных встреч соперников – 4:1 в пользу чеха.

В решающей партии украинец сделал камбек, уступая со счетом 3:5.

В четвертьфинале Сачко встретится с победителем поединка Алекс Молчан – Милош Кароль.

ATP челенджер Простеев. 1/8 финала

Виталий Сачко Вит Копржива [2] – 6:1, 4:6, 7:6 (7:4)

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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