Сачко одолел второго сеяного и вышел в 1/4 финала ATP челенджера в Чехии

В четвертьфинале Сачко встретится с победителем поединка Алекс Молчан – Милош Кароль.

В решающей партии украинец сделал камбек, уступая со счетом 3:5.

Сачко обыграл второго сеяного Вита Копрживу (ATP 66) в трех сетах за 2 часа и 35 минут – 6:1, 4:6, 7:6 (7:4).

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 210) вышел в четвертьфинал ATP челенджера в Простееве , Чехия.

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