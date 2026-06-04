Сачко одолел второго сеяного и вышел в 1/4 финала ATP челенджера в Чехии
Украинец обыграл Вита Копрживу в трех сетах
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 210) вышел в четвертьфинал ATP челенджера в Простееве, Чехия.
Сачко обыграл второго сеяного Вита Копрживу (ATP 66) в трех сетах за 2 часа и 35 минут – 6:1, 4:6, 7:6 (7:4).
Счет очных встреч соперников – 4:1 в пользу чеха.
В решающей партии украинец сделал камбек, уступая со счетом 3:5.
В четвертьфинале Сачко встретится с победителем поединка Алекс Молчан – Милош Кароль.
ATP челенджер Простеев. 1/8 финала
Виталий Сачко – Вит Копржива [2] – 6:1, 4:6, 7:6 (7:4)
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