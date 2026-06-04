Сборная Украины ждет. Лунин не подтвердил приезд в команду

По информации журналистов Взбірна, которые находятся в расположении сборной Украины, все еще нет информации о приезде в национальную команду Андрея Лунина.

Вратарь Реала был в списке тренера Андреа Мальдеры, но на сборе Лунина все еще нет, хотя команда уже сыграла с Польшей и готовится к встрече с Данией.

Сообщается, что приезд Лунина «вероятен, но не подтвержден».

Андрей перестал вызываться в сборную после осени 2025 года. По информации СМИ, вратарь якобы сам не хотел приезжать, если не будет первым номером.

Экс-тренер Сергей Ребров не комментировал эту информацию, а первым номером является Анатолий Трубин.

Новый обладатель кубка Лиги чемпионов Илья Забарный приедет в сборную в четверг.