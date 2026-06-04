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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 16:12 | Обновлено 04 июня 2026, 16:23
1269
5

Сборная Украины ждет. Лунин не подтвердил приезд в команду

Андрей был в списке национальной команды

04 июня 2026, 16:12 | Обновлено 04 июня 2026, 16:23
1269
5 Comments
Сборная Украины ждет. Лунин не подтвердил приезд в команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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По информации журналистов Взбірна, которые находятся в расположении сборной Украины, все еще нет информации о приезде в национальную команду Андрея Лунина.

Вратарь Реала был в списке тренера Андреа Мальдеры, но на сборе Лунина все еще нет, хотя команда уже сыграла с Польшей и готовится к встрече с Данией.

Сообщается, что приезд Лунина «вероятен, но не подтвержден».

Андрей перестал вызываться в сборную после осени 2025 года. По информации СМИ, вратарь якобы сам не хотел приезжать, если не будет первым номером.

Экс-тренер Сергей Ребров не комментировал эту информацию, а первым номером является Анатолий Трубин.

Новый обладатель кубка Лиги чемпионов Илья Забарный приедет в сборную в четверг.

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сборная Украины по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин Андреа Мальдера
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 5
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Та нах він треба полірувати лавку 
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+5
Боїться в Україну їхати. 
Вже давно треба про цього поца забути як про гравця збірної!
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+5
Мабуть, дуже зайнятий в Реалі
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+3
Щоб він від Данії 5-7 голів пропустив?
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+2
Ему скамейка запасных в Реале больше всего нравится и он не хочет от нее отрываться ради Украины. Оставьте Лунтика в покое и не вызывайте это чмо НИКОГДА
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+1
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