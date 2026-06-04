Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков откровенно признался тренеру, в какой клуб перейдет
Испания
04 июня 2026, 20:42 |
1790
1

Цыганков откровенно признался тренеру, в какой клуб перейдет

Виктор готов играть за «Трабзонспор»

04 июня 2026, 20:42 |
1790
1 Comments
Цыганков откровенно признался тренеру, в какой клуб перейдет
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков близок к смене клуба.

По информации источника, главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке уже провел беседу с 28-летним футболистом. Сообщается, что беседа прошла в позитивном ключе, а сам игрок остался доволен общением с представителями турецкой стороны и готов к смене клуба.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.

По теме:
Обладателя Золотого мяча спросили о переходе в Реал
Бенфика выступила с заявлением о будущем Моуриньо
Легенда Реала был удивлен и растроган поступком Месси
трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: 61saat.com
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Футбол | 03 июня 2026, 21:51 2
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу

Сборная Гибралтара обыграла Британские Виргинские острова со счетом 4:0

Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Бокс | 04 июня 2026, 04:44 1
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен

Американец раскритиковал рефери

Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Футбол | 04.06.2026, 00:08
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
Футбол | 04.06.2026, 12:18
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
Легенда МЮ: «Почему я должен радоваться? Мы теряем великого тренера»
Футбол | 04.06.2026, 18:41
Легенда МЮ: «Почему я должен радоваться? Мы теряем великого тренера»
Легенда МЮ: «Почему я должен радоваться? Мы теряем великого тренера»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Останній шанс не згнити в болоті Сегунди і повернутись на серйозний рівень еврокубків.
Ответить
0
Популярные новости
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
03.06.2026, 10:22 53
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 29
Футбол
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
04.06.2026, 03:14 16
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 5
Футбол
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
03.06.2026, 07:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем