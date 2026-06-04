Цыганков откровенно признался тренеру, в какой клуб перейдет

Вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков близок к смене клуба.

По информации источника, главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке уже провел беседу с 28-летним футболистом. Сообщается, что беседа прошла в позитивном ключе, а сам игрок остался доволен общением с представителями турецкой стороны и готов к смене клуба.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.