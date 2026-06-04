Испания04 июня 2026, 20:42 |
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Цыганков откровенно признался тренеру, в какой клуб перейдет
Виктор готов играть за «Трабзонспор»
04 июня 2026, 20:42 |
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Вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков близок к смене клуба.
По информации источника, главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке уже провел беседу с 28-летним футболистом. Сообщается, что беседа прошла в позитивном ключе, а сам игрок остался доволен общением с представителями турецкой стороны и готов к смене клуба.
В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.
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