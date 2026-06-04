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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 15:37 | Обновлено 04 июня 2026, 16:26
827
0

Киевский клуб УПЛ потеряет одного из капитанов

Руслан Черненко покинет Оболонь

04 июня 2026, 15:37 | Обновлено 04 июня 2026, 16:26
827
0
Киевский клуб УПЛ потеряет одного из капитанов
ФК Оболонь Киев. Руслан Черненко
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Украинский полузащитник Руслан Черненко покинет киевскую «Оболонь», сообщает журналист Дмитрий Венков.

33-летний футболист присоединился к «пивоварам» осенью 2022 года. За 4 года в составе команды он провел 98 матчей, забив 8 голов и сделав 10 голевых передач.

В нынешнем сезоне Руслан Черненко сыграл 18 матчей, в двух из которых вышел на поле с капитанской повязкой, и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

Ранее «Оболонь» определилась с будущим ведущих игроков.

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Оболонь определилась с будущим ведущих игроков
Руслан Черненко Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ Дмитрий Венков
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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