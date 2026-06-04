Украина. Премьер лига04 июня 2026, 15:37 | Обновлено 04 июня 2026, 16:26
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Киевский клуб УПЛ потеряет одного из капитанов
Руслан Черненко покинет Оболонь
04 июня 2026, 15:37 | Обновлено 04 июня 2026, 16:26
827
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Украинский полузащитник Руслан Черненко покинет киевскую «Оболонь», сообщает журналист Дмитрий Венков.
33-летний футболист присоединился к «пивоварам» осенью 2022 года. За 4 года в составе команды он провел 98 матчей, забив 8 голов и сделав 10 голевых передач.
В нынешнем сезоне Руслан Черненко сыграл 18 матчей, в двух из которых вышел на поле с капитанской повязкой, и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.
Ранее «Оболонь» определилась с будущим ведущих игроков.
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