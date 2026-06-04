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Англия
04 июня 2026, 14:30 | Обновлено 04 июня 2026, 14:31
862
0

Серьезное усиление. Ливерпуль ведет переговоры по вингеру ПСЖ

Брэдли Баркола может продолжить карьеру в Англии

04 июня 2026, 14:30 | Обновлено 04 июня 2026, 14:31
862
0
Серьезное усиление. Ливерпуль ведет переговоры по вингеру ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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Французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, английский гранд ведет переговоры по трансферу 23-летнего футболиста с его агентом Жорже Мендешем. остальных деталей и потенциальной суммы сделки не уточняется.

В текущем сезоне на счету Брэдли Баркола 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 результативными ударами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» ведет переговоры по 16-летнему суперталанту.

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Брэдли Баркола трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Ливерпуль ПСЖ Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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