Серьезное усиление. Ливерпуль ведет переговоры по вингеру ПСЖ
Брэдли Баркола может продолжить карьеру в Англии
Французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, английский гранд ведет переговоры по трансферу 23-летнего футболиста с его агентом Жорже Мендешем. остальных деталей и потенциальной суммы сделки не уточняется.
В текущем сезоне на счету Брэдли Баркола 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 результативными ударами и 7 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» ведет переговоры по 16-летнему суперталанту.
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