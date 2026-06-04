Серьезное усиление. Ливерпуль ведет переговоры по вингеру ПСЖ

Французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, английский гранд ведет переговоры по трансферу 23-летнего футболиста с его агентом Жорже Мендешем. остальных деталей и потенциальной суммы сделки не уточняется.

В текущем сезоне на счету Брэдли Баркола 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 результативными ударами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» ведет переговоры по 16-летнему суперталанту.