Ливерпуль ведет переговоры по 16-летнему суперталанту
Кеннет Айххорн из «Герты» может продолжить карьеру в Англии
Немецкий полузащитник «Герты» Кеннет Айххорн может продолжить карьеру в составе «Ливерпуля». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, английский гранд продолжает вести переговоры по 16-летнему футболисту. Рассматривает вариант с подписанием футболистом и отправкой его в аренду в «Байер». Также за футболиста борется дортмундская «Боруссия».
В текущем сезоне на счету Кеннет Айхорна 20 матчей на клубном уровне, за которые он успел отличиться двумя результативными ударами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее стало известно, почему Забарный хочет перейти в «Ливерпуль».
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