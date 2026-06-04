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Англия
04 июня 2026, 13:53 | Обновлено 04 июня 2026, 13:54
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Ливерпуль ведет переговоры по 16-летнему суперталанту

Кеннет Айххорн из «Герты» может продолжить карьеру в Англии

04 июня 2026, 13:53 | Обновлено 04 июня 2026, 13:54
840
0
Ливерпуль ведет переговоры по 16-летнему суперталанту
Getty Images/Global Images Ukraine. Кеннет Айхорн
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Немецкий полузащитник «Герты» Кеннет Айххорн может продолжить карьеру в составе «Ливерпуля». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский гранд продолжает вести переговоры по 16-летнему футболисту. Рассматривает вариант с подписанием футболистом и отправкой его в аренду в «Байер». Также за футболиста борется дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне на счету Кеннет Айхорна 20 матчей на клубном уровне, за которые он успел отличиться двумя результативными ударами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, почему Забарный хочет перейти в «Ливерпуль».

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Герта Вторая Бундеслига трансферы трансферы АПЛ Ливерпуль Флориан Плеттенберг
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
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