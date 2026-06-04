Ливерпуль ведет переговоры по 16-летнему суперталанту

Немецкий полузащитник «Герты» Кеннет Айххорн может продолжить карьеру в составе «Ливерпуля». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский гранд продолжает вести переговоры по 16-летнему футболисту. Рассматривает вариант с подписанием футболистом и отправкой его в аренду в «Байер». Также за футболиста борется дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне на счету Кеннет Айхорна 20 матчей на клубном уровне, за которые он успел отличиться двумя результативными ударами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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