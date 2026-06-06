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  4. УАФ наказала финалистов Кубка Украины по футболу. Отстранили тренера
Кубок Украины
06 июня 2026, 05:32 |
976
0

УАФ наказала финалистов Кубка Украины по футболу. Отстранили тренера

Наказание получили «Динамо» и «Чернигов»

06 июня 2026, 05:32 |
976
0
УАФ наказала финалистов Кубка Украины по футболу. Отстранили тренера
УАФ
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КДК УАФ принял решение наказать киевское «Динамо» и «Чернигов» за финал Кубка Украины 2026 года.

«Рассмотрев материалы по финальному матчу Кубка Украины по футболу сезона 2025/26 ФК «Чернигов» Чернигов – ФК «Динамо» Киев, состоявшемуся 20 мая 2026 года, КДК УАФ отстранил главного тренера ФК «Чернигов» Черного В. от участия в соревнованиях на 1 (один) матч и обязал Черного В. уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за нарушение порядка отбывания отстранения от матчей).

КДК УАФ обязал ФК «Динамо» Киев уплатить обязательный денежный взнос в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками ФК «Динамо» Киев пиротехнических средств)», – передает пресс-служба УАФ.

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КДК УАФ штрафы Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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