УАФ наказала финалистов Кубка Украины по футболу. Отстранили тренера

КДК УАФ принял решение наказать киевское «Динамо» и «Чернигов» за финал Кубка Украины 2026 года.

«Рассмотрев материалы по финальному матчу Кубка Украины по футболу сезона 2025/26 ФК «Чернигов» Чернигов – ФК «Динамо» Киев, состоявшемуся 20 мая 2026 года, КДК УАФ отстранил главного тренера ФК «Чернигов» Черного В. от участия в соревнованиях на 1 (один) матч и обязал Черного В. уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за нарушение порядка отбывания отстранения от матчей).

КДК УАФ обязал ФК «Динамо» Киев уплатить обязательный денежный взнос в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками ФК «Динамо» Киев пиротехнических средств)», – передает пресс-служба УАФ.