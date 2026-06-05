Суркис взял слово об экс-вратаре Динамо и сборной Украины

50-летний юбилей отпраздновал воспитанник ДЮФШ «Динамо», экс-вратарь «бело-синих» и сборной Украины, неоднократный чемпион и обладатель Кубка Украины Вячеслав Кернозенко.

С юбилеем именинника поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис.

«В день Вашего 50-летнего юбилея от имени всей динамовской семьи и от себя лично примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания!

На протяжении многих лет Вы достойно защищали цвета киевского «Динамо» и национальной сборной Украины, демонстрируя высокий профессионализм, надежность, самоотдачу и настоящий спортивный характер. Ваш путь в футболе является примером преданности любимому делу, упорного труда и ответственного отношения к каждому этапу своей карьеры.

Выступая на позиции вратаря, Вы всегда отличались уверенностью, выдержкой и умением брать на себя ответственность в самые важные моменты. Своим трудом и отношением к футболу Вы заслужили уважение партнеров, тренеров, болельщиков и всех, кому небезразличен украинский футбол.

Сегодня Ваш богатый опыт, знания и преданность игре продолжают служить развитию отечественного футбола, а Ваш жизненный и профессиональный путь остается примером для молодого поколения спортсменов.

От всего сердца желаем Вам, уважаемый юбиляр, крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма, новых профессиональных достижений, успехов во всех начинаниях, а также мира и добра на долгие годы. Пусть рядом всегда будут верные друзья, единомышленники и близкие люди, а каждый день приносит радость, вдохновение и новые поводы для гордости», – сказал Суркис.