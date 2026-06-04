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Чемпионат мира
04 июня 2026, 13:12 | Обновлено 04 июня 2026, 13:27
129
0

Роналду и еще 10 участников ЧМ, сыгравших 100 и более матчей за сборные

58 участников ЧМ-2026 провели 100 и более матчей

04 июня 2026, 13:12 | Обновлено 04 июня 2026, 13:27
129
0
Роналду и еще 10 участников ЧМ, сыгравших 100 и более матчей за сборные
Getty Images/Global Images Ukraine
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Среди участников ЧМ-2026 58 футболистов из 30 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные - 100 и более матчей. Возглавляет этот список гвардейцев португалец Криштиану Роналду – 226 игр.

Больше всего «сотников» числится в рядах Катара – 6, Бельгии, Панамы, Хорватии – по 4, Мексики и Сенегала – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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