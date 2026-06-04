Чемпионат мира04 июня 2026, 13:12 | Обновлено 04 июня 2026, 13:27
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Роналду и еще 10 участников ЧМ, сыгравших 100 и более матчей за сборные
58 участников ЧМ-2026 провели 100 и более матчей
04 июня 2026, 13:12 | Обновлено 04 июня 2026, 13:27
129
0
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Среди участников ЧМ-2026 58 футболистов из 30 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные - 100 и более матчей. Возглавляет этот список гвардейцев португалец Криштиану Роналду – 226 игр.
Больше всего «сотников» числится в рядах Катара – 6, Бельгии, Панамы, Хорватии – по 4, Мексики и Сенегала – по 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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