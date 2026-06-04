Роналду и еще 10 участников ЧМ, сыгравших 100 и более матчей за сборные

Среди участников ЧМ-2026 58 футболистов из 30 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные - 100 и более матчей. Возглавляет этот список гвардейцев португалец Криштиану Роналду – 226 игр.

Больше всего «сотников» числится в рядах Катара – 6, Бельгии, Панамы, Хорватии – по 4, Мексики и Сенегала – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ