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  4. Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 11:14 |
5166
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Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»

Тренер выделил «Динамо»

16 июня 2026, 11:14 |
5166
1 Comments
Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный тренер Йожеф Сабо назвал главное разочарование в украинском футболе по итогам розыгрыша УПЛ, обратив особое внимание на результаты столичного клуба.

«Кто разочаровал? Однозначно, «Динамо». Команда не показывает ту игру, которую я хотел бы видеть. Нет фланговых, скоростных атак, очень много сумбура, в середине поля одни подкаты и нарушения правил. Как я сказал выше, четвертое место, пожалуй, потолок для этого коллектива», – сказал Сабо.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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какая бестолковая новость, бесконечно повторяющаяся на этом сайте, задолбали, что за мусор
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