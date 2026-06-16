Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»
Тренер выделил «Динамо»
Известный тренер Йожеф Сабо назвал главное разочарование в украинском футболе по итогам розыгрыша УПЛ, обратив особое внимание на результаты столичного клуба.
«Кто разочаровал? Однозначно, «Динамо». Команда не показывает ту игру, которую я хотел бы видеть. Нет фланговых, скоростных атак, очень много сумбура, в середине поля одни подкаты и нарушения правил. Как я сказал выше, четвертое место, пожалуй, потолок для этого коллектива», – сказал Сабо.
Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.
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