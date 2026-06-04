ФОТО. Невероятный успех! Как Украина разгромила Венгрию в полуфинале ЧЕ
Сине-желтая команда выиграла 5:1 и вышла в финал ЧЕ-2026 по мини-футболу
Cборная Украины выиграла матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Венгрии (5:1).
Поединок состоялся 3 июня на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У сине-желтой команды голы забили: Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников, Дмитрий Сорокин.
Сборная Украины впервые в истории вышла в финал ЧЕ по мини-футболу!
Соперником сине-желтых в финале 4 июня в 21:30 станет сборная Азербайджана, которая по пенальти обыграла Сербию (1:1, пен. 3:1).
ЧЕ-2026 по мини-футболу
1/2 финала, Братислава (Словакия), 03.06.2026
20:15. Венгрия – Украина – 1:5
Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48
ФОТО. Невероятный успех! Как Украина разгромила Венгрию в полуфинале ЧЕ
Видео голов и обзор матча
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