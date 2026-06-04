Cборная Украины выиграла матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Венгрии (5:1).

Поединок состоялся 3 июня на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

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У сине-желтой команды голы забили: Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников, Дмитрий Сорокин.

Сборная Украины впервые в истории вышла в финал ЧЕ по мини-футболу!

Соперником сине-желтых в финале 4 июня в 21:30 станет сборная Азербайджана, которая по пенальти обыграла Сербию (1:1, пен. 3:1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/2 финала, Братислава (Словакия), 03.06.2026

20:15. Венгрия – Украина – 1:5

Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48

ФОТО. Невероятный успех! Как Украина разгромила Венгрию в полуфинале ЧЕ

Видео голов и обзор матча