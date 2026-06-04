Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Невероятный успех! Как Украина разгромила Венгрию в полуфинале ЧЕ
Другие новости
04 июня 2026, 11:54 | Обновлено 04 июня 2026, 11:56
553
1

ФОТО. Невероятный успех! Как Украина разгромила Венгрию в полуфинале ЧЕ

Сине-желтая команда выиграла 5:1 и вышла в финал ЧЕ-2026 по мини-футболу

04 июня 2026, 11:54 | Обновлено 04 июня 2026, 11:56
553
1 Comments
ФОТО. Невероятный успех! Как Украина разгромила Венгрию в полуфинале ЧЕ
Minifootball Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Cборная Украины выиграла матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Венгрии (5:1).

Поединок состоялся 3 июня на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У сине-желтой команды голы забили: Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников, Дмитрий Сорокин.

Сборная Украины впервые в истории вышла в финал ЧЕ по мини-футболу!

Соперником сине-желтых в финале 4 июня в 21:30 станет сборная Азербайджана, которая по пенальти обыграла Сербию (1:1, пен. 3:1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/2 финала, Братислава (Словакия), 03.06.2026

20:15. Венгрия – Украина – 1:5

Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48

ФОТО. Невероятный успех! Как Украина разгромила Венгрию в полуфинале ЧЕ

Видео голов и обзор матча

По теме:
Украина – Азербайджан. Финал ЧЕ-2026 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Червона рута! До слез: сборная Украины празднует выход в финал ЧЕ
ВИДЕО. Невероятные эмоции! Как сборная Украины радовалась выходу в финал
мини-футбол Александр Бондарь чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Венгрия - Украина Вадим Иванов Александр Колесников Дмитрий Сорокин видео голов и обзор Денис Бланк фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент иностранного клуба подтвердил интерес к Виктору Цыганкову
Футбол | 04 июня 2026, 13:13 0
Президент иностранного клуба подтвердил интерес к Виктору Цыганкову
Президент иностранного клуба подтвердил интерес к Виктору Цыганкову

Эртугрул Доган сообщил, что «Трабзонспор» действительно рассматривает трансфер украинца

Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Футбол | 04 июня 2026, 09:11 16
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант

Футболист может перейти в «Галатасарай»

Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Футбол | 04.06.2026, 03:14
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Динамо получило официальное предложение по украинцу. Дают большие деньги
Футбол | 04.06.2026, 07:37
Динамо получило официальное предложение по украинцу. Дают большие деньги
Динамо получило официальное предложение по украинцу. Дают большие деньги
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Бокс | 04.06.2026, 04:44
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
по ударам 12-12,счёт 5-1.Заходило всё
Ответить
0
Популярные новости
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 14
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 103
Теннис
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
03.06.2026, 10:22 52
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 29
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 10
Футбол
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
03.06.2026, 19:57 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем