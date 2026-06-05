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  4. В Турции решили, подписывать ли Цыганкова из-за «еврейского следа»
Испания
05 июня 2026, 08:32 |
1019
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В Турции решили, подписывать ли Цыганкова из-за «еврейского следа»

Место рождения украинца не повлияет на трансфер

05 июня 2026, 08:32 |
1019
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В Турции решили, подписывать ли Цыганкова из-за «еврейского следа»
x.com. Виктор Цыганков
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Вингер сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» сосредоточен на переговорах с «Жироной». Именно договоренность между клубами остается главным препятствием для завершения трансфера.

В публикациях турецкой прессы также обратили внимание на израильские корни Цыганкова. В «Трабзонспоре» изучили эту ситуацию – она никоим образом не повлияет на переход Виктора.

Цыганков должен заменить в Трабзоне Александра Зубкова, который уже перебрался в греческий АЕК.

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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В циганський табір він попав випадково!
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