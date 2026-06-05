В Турции решили, подписывать ли Цыганкова из-за «еврейского следа»

Вингер сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» сосредоточен на переговорах с «Жироной». Именно договоренность между клубами остается главным препятствием для завершения трансфера.

В публикациях турецкой прессы также обратили внимание на израильские корни Цыганкова. В «Трабзонспоре» изучили эту ситуацию – она никоим образом не повлияет на переход Виктора.

Цыганков должен заменить в Трабзоне Александра Зубкова, который уже перебрался в греческий АЕК.