Скандал в Турции. Трансфер Цыганкова блокируют из-за «еврейского следа»

Стало известно, почему затягиваются переговоры турецкого «Трабзонспора» с испанской «Жироной» о переходе вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Ранее сообщалось, что главным препятствием на пути к подписанию контракта являются финансовые требования каталонцев. Однако известный журналист Юнус Эмре Сел сообщил, что в деле замешаны политические мотивы. По его словам, фанатов и руководство «Трабзонспора» возмутило то, что украинец родился в Израиле, с которым у Турции сейчас напряженные отношения.

«Трансфер Цыганкова был близок к завершению, но появилась реакция из-за разговоров об Израиле. Игрок родился в Израиле только из-за своего отца. Он не сионист и не иудей, но вот такое препятствие. В другой ситуации трансфер Цыганкова продвигался бы очень быстро. Однако пока речь не идет о том, что вопрос закрыт или трансфер не состоится», – отметил инсайдер.

Виктор Цыганков родился в 1997 году в израильском городе Нагария, где в то время жила его семья. Его отец, украинский вратарь Виталий Цыганков, на тот момент играл за местный футбольный клуб.