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  4. Скандал в Турции. Трансфер Цыганкова блокируют из-за «еврейского следа»
Турция
03 июня 2026, 16:12 | Обновлено 03 июня 2026, 16:56
3153
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Скандал в Турции. Трансфер Цыганкова блокируют из-за «еврейского следа»

Трабзонспор проверяет национальность игрока сборной Украины

03 июня 2026, 16:12 | Обновлено 03 июня 2026, 16:56
3153
8 Comments
Скандал в Турции. Трансфер Цыганкова блокируют из-за «еврейского следа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Стало известно, почему затягиваются переговоры турецкого «Трабзонспора» с испанской «Жироной» о переходе вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Ранее сообщалось, что главным препятствием на пути к подписанию контракта являются финансовые требования каталонцев. Однако известный журналист Юнус Эмре Сел сообщил, что в деле замешаны политические мотивы. По его словам, фанатов и руководство «Трабзонспора» возмутило то, что украинец родился в Израиле, с которым у Турции сейчас напряженные отношения.

«Трансфер Цыганкова был близок к завершению, но появилась реакция из-за разговоров об Израиле. Игрок родился в Израиле только из-за своего отца. Он не сионист и не иудей, но вот такое препятствие. В другой ситуации трансфер Цыганкова продвигался бы очень быстро. Однако пока речь не идет о том, что вопрос закрыт или трансфер не состоится», – отметил инсайдер.

Виктор Цыганков родился в 1997 году в израильском городе Нагария, где в то время жила его семья. Его отец, украинский вратарь Виталий Цыганков, на тот момент играл за местный футбольный клуб.

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Виктор Цыганков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона трансферы
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Комментарии 8
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анекдот
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+1
Чого наших беруть здебільшого в Туреччину, ну невже не можна залишитись в якомусь іспанському середняку?
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0
Тому Трабзон не може купувати ігрока за такі гроші, який народився в Ізраілі. А от у двічі дешевше - може. Тут ніяких перепон немає..))
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0
Ну і нахіба йому та Туреччина
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0
Якась маячня.
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0
В испанской википедии Циганков еще до недавнего времени указывался как "израильский футболист". А в строке "национальность" и "страна" так до сих пор указано Израиль. 
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0
А если бы он в мекке родился? 
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0
Який він еврей? Він циган чистобритий! Як фейсом об тейбл! В ОПЗЖ усі щірі індуси!
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-5
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