Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании

Португальский тренер Жозе Моуриньо уже определил приоритетные цели на трансферном рынке на случай своего назначения на пост главного тренера «Реала».

Как отмечает источник, тренер запросил три трансфера футболистов «ПСЖ» – защитника Нуну Мендеша, полузащитника Витинью и защитника Илью Забарного.

Нуну Мендеша в Мадриде рассматривают как потенциального долгосрочного преемника на левом фланге обороны. Витинью считают ключевой целью для перестройки центра поля после завершения эпохи Луки Модрича и Тони Крооса.

Наиболее неожиданным является интерес к Илье Забарному. Сообщается, что запрос по игроку уже был сделан.

Ранее сообщалось, что Забарного может подписать «Ливерпуль».