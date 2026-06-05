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  4. Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Испания
05 июня 2026, 08:25 |
16664
11

Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании

Футболист может перейти в «Реал»

05 июня 2026, 08:25 |
16664
11 Comments
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Португальский тренер Жозе Моуриньо уже определил приоритетные цели на трансферном рынке на случай своего назначения на пост главного тренера «Реала».

Как отмечает источник, тренер запросил три трансфера футболистов «ПСЖ» – защитника Нуну Мендеша, полузащитника Витинью и защитника Илью Забарного.

Нуну Мендеша в Мадриде рассматривают как потенциального долгосрочного преемника на левом фланге обороны. Витинью считают ключевой целью для перестройки центра поля после завершения эпохи Луки Модрича и Тони Крооса.

Наиболее неожиданным является интерес к Илье Забарному. Сообщается, что запрос по игроку уже был сделан.

Ранее сообщалось, что Забарного может подписать «Ливерпуль».

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Илья Забарный Витинья (ПСЖ) Нуну Мендеш Жозе Моуриньо трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник
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Автор добре генерує клікбейтні статті, для сайту напевно добре, для вболівальників, поступово відштовхує 
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+7
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Спортивный сайт уже давно стал помойкой.Поздравляю создателей
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+3
Учора Забарного "купував" Ліверпуль,
сьогодні вже знов "купує" Реал...
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0
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Гєля вже шукає стриптиз-клуби у Мадриді
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-5
Захисник Нуну Мендеш та оборонець Ілля Забарний.... Можливо автор мав на увазі охоронця лави запасних - тоді все вірно
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-6
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Жаль Реал..
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-6
Жозефина сказал, что Илья Муромец, станет капитаном. .... Но это не точно
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-7
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