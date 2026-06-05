Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Футболист может перейти в «Реал»
Португальский тренер Жозе Моуриньо уже определил приоритетные цели на трансферном рынке на случай своего назначения на пост главного тренера «Реала».
Как отмечает источник, тренер запросил три трансфера футболистов «ПСЖ» – защитника Нуну Мендеша, полузащитника Витинью и защитника Илью Забарного.
Нуну Мендеша в Мадриде рассматривают как потенциального долгосрочного преемника на левом фланге обороны. Витинью считают ключевой целью для перестройки центра поля после завершения эпохи Луки Модрича и Тони Крооса.
Наиболее неожиданным является интерес к Илье Забарному. Сообщается, что запрос по игроку уже был сделан.
Ранее сообщалось, что Забарного может подписать «Ливерпуль».
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