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04 июня 2026, 02:08 |
59
0

ФОТО. Сборная Англии нашла секрет побед на ЧМ. Все благодаря одному блюду

В команде Томаса Тухеля сделали ставку на простую британскую классику

04 июня 2026, 02:08 |
59
0
ФОТО. Сборная Англии нашла секрет побед на ЧМ. Все благодаря одному блюду
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии по футболу
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Сборная Англии необычно подходит к подготовке к чемпионату мира.

Как сообщает The Sun, футболисты «Трех львов» перед матчами делают ставку на одно из самых популярных британских блюд – фасоль в томатном соусе на тосте.

По информации источника, многие игроки английской сборной считают такую еду идеальным источником белка и энергии за несколько часов до начала встречи.

В лагере команды отказались от дорогих блюд и изысканных продуктов в пользу более простого и привычного меню. Рацион футболистов составляется с учетом индивидуальных предпочтений при участии диетологов и поваров, сопровождающих команду на турнире.

При этом капитан сборной Англии Гарри Кейн придерживается собственной традиции. Нападающий предпочитает тосты с яичницей-болтуньей вместо фасоли.

Бывший шеф-повар и нутрициолог сборной Англии Тим Де'Ат объяснил, что фасоль на тосте уже много лет остается одним из самых популярных предматчевых блюд английских футболистов.

По его словам, это блюдо обеспечивает организм белком и углеводами, необходимыми для поддержания энергии во время игры.

Чемпионат мира стартует уже в ближайшие дни, а сборная Англии начнет свое выступление на турнире матчем против Хорватии.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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