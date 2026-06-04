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04 июня 2026, 00:38 | Обновлено 04 июня 2026, 00:42
193
0

ФОТО. Роналду и Леброн вместе. Nike взорвал соцсети новой рекламой

Две легенды мирового спорта приняли участие в совместной рекламной кампании

04 июня 2026, 00:38 | Обновлено 04 июня 2026, 00:42
193
0
ФОТО. Роналду и Леброн вместе. Nike взорвал соцсети новой рекламой
Instagram. Криштиану Роналду и Леброн Джеймс
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Nike представил новую рекламную кампанию с участием двух легенд мирового спорта – Криштиану Роналду и Леброна Джеймса.

Фотография с португальским футболистом и американским баскетболистом появилась на официальных страницах компании и мгновенно стала вирусной в социальных сетях. На фото спортсмены сидят в ледяных ваннах для восстановления после нагрузок и символически соприкасаются кулаками, демонстрируя взаимное уважение.

Кампания посвящена новой линейке восстановительной обуви – Nike Mind Slide. Производитель позиционирует продукт как часть концепции, направленной на физическое и ментальное восстановление спортсменов после тренировок и соревнований.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Nike сопроводил публикацию слоганом: «Define Greatness. Then Redefine It» («Определи величие. А затем переопредели его»).

Болельщики активно отреагировали на появление двух суперзвезд в одной рекламной кампании. Многие пользователи назвали Роналду и Леброна одними из величайших спортсменов современности и отметили их невероятное спортивное долголетие.

Напомним, что 41-летний Леброн Джеймс продолжает выступать в НБА, а 41-летний Криштиану Роналду готовится к чемпионату мира 2026 года в составе сборной Португалии.

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фото lifestyle Криштиану Роналду бизнес Леброн Джеймс Nike
Максим Лапченко Источник: Instagram
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