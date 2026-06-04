ФОТО. Роналду и Леброн вместе. Nike взорвал соцсети новой рекламой
Две легенды мирового спорта приняли участие в совместной рекламной кампании
Nike представил новую рекламную кампанию с участием двух легенд мирового спорта – Криштиану Роналду и Леброна Джеймса.
Фотография с португальским футболистом и американским баскетболистом появилась на официальных страницах компании и мгновенно стала вирусной в социальных сетях. На фото спортсмены сидят в ледяных ваннах для восстановления после нагрузок и символически соприкасаются кулаками, демонстрируя взаимное уважение.
Кампания посвящена новой линейке восстановительной обуви – Nike Mind Slide. Производитель позиционирует продукт как часть концепции, направленной на физическое и ментальное восстановление спортсменов после тренировок и соревнований.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Nike сопроводил публикацию слоганом: «Define Greatness. Then Redefine It» («Определи величие. А затем переопредели его»).
Болельщики активно отреагировали на появление двух суперзвезд в одной рекламной кампании. Многие пользователи назвали Роналду и Леброна одними из величайших спортсменов современности и отметили их невероятное спортивное долголетие.
Напомним, что 41-летний Леброн Джеймс продолжает выступать в НБА, а 41-летний Криштиану Роналду готовится к чемпионату мира 2026 года в составе сборной Португалии.
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