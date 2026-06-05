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  4. Шахтер решил выставить за дверь экс-игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 05:32 |
965
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Шахтер решил выставить за дверь экс-игрока сборной Украины

«Горняки» готовы расстаться со Шведом

05 июня 2026, 05:32 |
965
2 Comments
Шахтер решил выставить за дверь экс-игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед
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Донецкий «Шахтер» планирует расстаться с вингером Марьяном Шведом во время летнего трансферного окна. Клуб готов рассмотреть варианты продажи.

Впрочем, потенциальный трансфер может осложнить финансовая сторона вопроса. Заработная плата 27-летнего игрока остается достаточно высокой по меркам большинства клубов УПЛ, что может существенно сузить круг претендентов. Отмечается, что недавно игрока пыталось приобрести «Полесье».

В текущем сезоне в активе Шведа на клубном уровне 11 матчей и только один забитый гол.

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Марьян Швед Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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Ооо обмен на Гуцуляка, иначе  лимит будет исчерпан.
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