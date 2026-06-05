Шахтер решил выставить за дверь экс-игрока сборной Украины
«Горняки» готовы расстаться со Шведом
Донецкий «Шахтер» планирует расстаться с вингером Марьяном Шведом во время летнего трансферного окна. Клуб готов рассмотреть варианты продажи.
Впрочем, потенциальный трансфер может осложнить финансовая сторона вопроса. Заработная плата 27-летнего игрока остается достаточно высокой по меркам большинства клубов УПЛ, что может существенно сузить круг претендентов. Отмечается, что недавно игрока пыталось приобрести «Полесье».
В текущем сезоне в активе Шведа на клубном уровне 11 матчей и только один забитый гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 4 июня и начнется не ранее 16:00 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие
Андреа рассказал, какую татуировку планирует сделать в будущем