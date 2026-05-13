Украина. Премьер лига13 мая 2026, 22:57 |
Швед стал автором 2200-го гола Шахтера в чемпионате Украины
Вспомним всех авторов юбилейных голов в составе горняков в национальном чемпионате
Марьян Швед стал автором 2200-го гола Шахтера в чемпионате Украины.
Произошло это в матче 28-го тура сезона 2025/26 против Оболони.
По этому поводу вспомним всех авторов юбилейных председателей Шахтера в национальном чемпионате.
Юбилейные голы Шахтера в чемпионате Украины
- 1 – Сергей Ребров, 07.03.1992, против – Металлург Запорожья
- 100 – Валерий Кривенцов, 07.11.1993, против – Карпаты Львов
- 200 – Геннадий Орбу, 11.08.1995, против – Кремень Кременчуг
- 300 – Александр Бабий, 11.06.1997, против – Ворскла Полтава
- 400 – Олег Матвеев, 20.09.1998, против – Ворскла Полтава
- 500 – Геннадий Зубов, 20.06.2000, против – Зирка Кировоград
- 600 – Сергей Попов, 31.10.1998, против – Металлург Запорожья
- 700 – анатолий тимощук, 14.09.2003, против – Черноморец Одесса
- 800 – Брандау, 25.05.2005, против – Днепр Днепропетровск
- 900 – Мариуш Левандовски, 27.10.2006, против – Карпаты Львов
- 1000 – Фернандиньо, 11.05.2008, против – ФК Харьков
- 1100 – Дуглас Коста, 28.03.2010, против – Арсенал Киев
- 1200 – Дентиньо, 29.10.2011, против – ПФК Александрия
- 1300 – Александр Кучер, 01.03.2013, против – Волынь Луцк
- 1400 – Тарас Степаненко, 15.08.2014, против – Олимпик Донецк
- 1500 – Эдуардо, 30.10.2015, против – Заря Луганск
- 1600 – Факундо Феррейра, 30.04.2017, против – ФК Александрия
- 1700 – Марлос, 15.09.2018, против – ФК Александрия
- 1800 – Николай Матвиенко, 06.12.2019, против – Олимпик Донецк
- 1900 – Даниил Сикан, 18.09.2021, против – ФК Мариуполь
- 2000 – Артем Бондаренко, 28.05.2023, против – Днепр-1 Днепр
- 2100 – Александр Зубков, 23.11.2024, против – Ингулец Петрово
- 2200 – Марьян Швед, 13.05.2026, против – Оболонь Киев
