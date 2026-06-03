Самир НАСРИ: «Я больше верю в этого игрока, чем в Забарного»
Бывший хавбек сборной Франции советует ПСЖ подписать Ибраима Конате
Бывший игрок сборной Франции Самир Насри посоветовал «ПСЖ» подписать защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате, у которого заканчивается срок контракта с английским клубом.
«Является ли Конате интересным вариантом для «ПСЖ»? Я бы подписал его немедленно. Он – свободный агент, провел не лучший сезон, но обладает огромным потенциалом.
Чтобы подготовиться к жизни после Маркиньоса, я подписал бы Конате. Я больше верю в Конате, чем в Забарного», – заявил бывший футболист в эфире Canal Football Club.
Ранее французский журналист Лорен Перрен высказался о конкуренции Забарного и Маркиньоса.
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