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  4. Самир НАСРИ: «Я больше верю в этого игрока, чем в Забарного»
Франция
03 июня 2026, 22:21 |
1480
0

Самир НАСРИ: «Я больше верю в этого игрока, чем в Забарного»

Бывший хавбек сборной Франции советует ПСЖ подписать Ибраима Конате

03 июня 2026, 22:21 |
1480
0
Самир НАСРИ: «Я больше верю в этого игрока, чем в Забарного»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший игрок сборной Франции Самир Насри посоветовал «ПСЖ» подписать защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате, у которого заканчивается срок контракта с английским клубом.

«Является ли Конате интересным вариантом для «ПСЖ»? Я бы подписал его немедленно. Он – свободный агент, провел не лучший сезон, но обладает огромным потенциалом.

Чтобы подготовиться к жизни после Маркиньоса, я подписал бы Конате. Я больше верю в Конате, чем в Забарного», – заявил бывший футболист в эфире Canal Football Club.

Ранее французский журналист Лорен Перрен высказался о конкуренции Забарного и Маркиньоса.

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Илья Забарный Самир Насри Ибраима Конате Ливерпуль ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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