Бенфика готова продать Трубина в клуб АПЛ, но выдвинула условие

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет серьезный интерес к вратарю сборной Украины Анатолию Трубину в преддверии открытия летнего трансферного окна.

По информации источника, руководство английского клуба внимательно следит за выступлениями 24-летнего вратаря и рассматривает его как одного из кандидатов на усиление состава в межсезонье.

В то же время «Бенфика» не исключает возможности продажи украинского футболиста. Португальский гранд готов сесть за стол переговоров в случае поступления предложения на уровне около 40 миллионов евро (34 миллиона фунтов стерлингов).

Напомним, Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.