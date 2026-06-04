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  4. Бенфика готова продать Трубина в клуб АПЛ, но выдвинула условие
Англия
04 июня 2026, 21:42 |
1791
0

Бенфика готова продать Трубина в клуб АПЛ, но выдвинула условие

«Тоттенхэм» интересуется украинцем

04 июня 2026, 21:42 |
1791
0
Бенфика готова продать Трубина в клуб АПЛ, но выдвинула условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Лондонский «Тоттенхэм» проявляет серьезный интерес к вратарю сборной Украины Анатолию Трубину в преддверии открытия летнего трансферного окна.

По информации источника, руководство английского клуба внимательно следит за выступлениями 24-летнего вратаря и рассматривает его как одного из кандидатов на усиление состава в межсезонье.

В то же время «Бенфика» не исключает возможности продажи украинского футболиста. Португальский гранд готов сесть за стол переговоров в случае поступления предложения на уровне около 40 миллионов евро (34 миллиона фунтов стерлингов).

Напомним, Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

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Тоттенхэм Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу трансферы АПЛ Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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