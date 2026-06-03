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CS2
03 июня 2026, 21:24 | Обновлено 03 июня 2026, 21:25
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ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ

Украинец после триумфа вернулся за компьютер

03 июня 2026, 21:24 | Обновлено 03 июня 2026, 21:25
256
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ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште состоялся финал Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором встретились ПСЖ и лондонский Арсенал. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу одержали парижане — 4:3.

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный, выступающий за ПСЖ, вышел на поле в последние 15 минут встречи и помог команде удержать ничейный результат, что в итоге позволило довести матч до серии пенальти.

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После триумфа в главном клубном турнире украинец активно проводит время в Counter-Strike 2 на платформе FACEIT, где имеет средний рейтинг 1,26.

При этом история матчей игрока показывает, что он регулярно играл и до финала Лиги чемпионов. Единственной паузой стали 29–31 мая, однако уже после победы в финале его снова часто начали замечать в матчах на FACEIT.

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Илья Забарный CS2 киберспорт футбол Лига чемпионов
Максим Черницын Источник
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паршивая гнида базарный ничего кроме ненависти не вызывает у украинцев. Второй тимащук сцука!
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