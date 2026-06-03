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  4. Андреева выступила с дерзким заявлением о Костюк перед полуфиналом РГ-2026
WTA
03 июня 2026, 23:08 |
1941
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Андреева выступила с дерзким заявлением о Костюк перед полуфиналом РГ-2026

«Нейтралка» заявила, что ей все равно, с кем играть

03 июня 2026, 23:08 |
1941
1 Comments
Андреева выступила с дерзким заявлением о Костюк перед полуфиналом РГ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева
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«Нейтральная» теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Ролан Гаррос, в котором встретится с украинкой Мартой Костюк.

«Костюк – замечательная теннисистка и настоящий боец. Я понимаю, чего ожидать от такого матча. Любой матч будет сложным, с кем бы ни пришлось играть. Независимо от соперницы. Мне вообще все равно, украинка она или другой национальности. Мне все равно, против кого я играю. Вся моя концентрация будет на мяче», – сказала Андреева.

4 июня украинка Марта Костюк (WTA 15) сыграет полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026 против Мирры Андреевой (WTA 8). Матч начнется не ранее 16:00 по киевскому времени.

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Завчили одну фразу з свининою, бо розуму немає сказати щось, все під копірку з папірчика
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