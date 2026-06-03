Андреева выступила с дерзким заявлением о Костюк перед полуфиналом РГ-2026

«Нейтральная» теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Ролан Гаррос, в котором встретится с украинкой Мартой Костюк.

«Костюк – замечательная теннисистка и настоящий боец. Я понимаю, чего ожидать от такого матча. Любой матч будет сложным, с кем бы ни пришлось играть. Независимо от соперницы. Мне вообще все равно, украинка она или другой национальности. Мне все равно, против кого я играю. Вся моя концентрация будет на мяче», – сказала Андреева.

4 июня украинка Марта Костюк (WTA 15) сыграет полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026 против Мирры Андреевой (WTA 8). Матч начнется не ранее 16:00 по киевскому времени.