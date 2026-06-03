Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернарду Силву изменил решение о своем будущем
Англия
03 июня 2026, 21:35 | Обновлено 03 июня 2026, 22:14
961
0

Бернарду Силву изменил решение о своем будущем

Португалец выберет новый клуб после чемпионата мира

03 июня 2026, 21:35 | Обновлено 03 июня 2026, 22:14
961
0
Бернарду Силву изменил решение о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Португальский полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Сильва выберет новый клуб после завершения чемпионата мира 2026 года, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на агента игрока Жорже Мендеша.

Представитель 31-летнего футболиста заявил, что «Бернарду Силва примет решение после чемпионата мира».

По информации источника, ранее Силва планировал определиться с местом продолжения карьеры до мундиаля, но изменил свое решение.

В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее Бернарду Силва официально объявил об уходе из «Манчестер Сити».

По теме:
Зубков сделал первое заявление после перехода в АЕК
Четвертьфиналист Кубка Украины продолжит карьеру за границей
В Лионе рассказали о шансах Яремчука остаться в команде
Бернарду Силва Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ свободный агент Фабрицио Романо Жорже Мендеш
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Рыбак покинул Металлист
Футбол | 03 июня 2026, 21:01 0
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Рыбак покинул Металлист
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Рыбак покинул Металлист

Ожидается, что вратарь продолжит карьеру в Заре

Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 03 июня 2026, 10:22 36
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба

Матвей может перейти в «Милан»

Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03.06.2026, 18:19
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Футбол | 03.06.2026, 11:05
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 03.06.2026, 07:05
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 104
Теннис
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 11
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 27
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 10
Футбол
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем