Бернарду Силву изменил решение о своем будущем
Португалец выберет новый клуб после чемпионата мира
Португальский полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Сильва выберет новый клуб после завершения чемпионата мира 2026 года, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на агента игрока Жорже Мендеша.
Представитель 31-летнего футболиста заявил, что «Бернарду Силва примет решение после чемпионата мира».
По информации источника, ранее Силва планировал определиться с местом продолжения карьеры до мундиаля, но изменил свое решение.
В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Ранее Бернарду Силва официально объявил об уходе из «Манчестер Сити».
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