ВАН ДЕР ВАРТ: «Эта история с допингом в россии... Нам нужно было их дожать»

Бывшие игроки сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт и Уэсли Снейдер вспомнили драматическую развязку ЕВРО-2008.

Нидерландцы сенсационно уступили представителям страны-террориста в четвертьфинале турнира. В основное время команды сыграли вничью 1:1, а в дополнительное россияне забили еще дважды. В подкасте Raf & Wes бывший полузащитник «Реала» признался, что еще тогда заподозрил неладное со стороны соперника. Ван дер Варт подчеркнул, что ни о какой недооценке не было и речи.

Ван дер Варт: В Базеле была жара 40 градусов, мы едва дотянули до дополнительного времени. Началось дополнительное время, а они были как новенькие.

Снейдер: Я даже не представляю, что там могло произойти.

Ван дер Варт: Мы не можем этого утверждать, но здесь ты почти уверен. Мы же слышали об этом допинге, конечно, в определенный момент в отношении россии. Это было действительно... Я никогда не видел, чтобы из ниоткуда появлялась новая команда. Мы прессинговали и должны были дожать их. А они бегали, словно это были первые минуты.