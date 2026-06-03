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03 июня 2026, 21:42 | Обновлено 03 июня 2026, 22:06
637
0

ВАН ДЕР ВАРТ: «Эта история с допингом в россии... Нам нужно было их дожать»

Футболисты из болот могли принимать запрещенные вещества ещё 18 лет назад

03 июня 2026, 21:42 | Обновлено 03 июня 2026, 22:06
637
0
ВАН ДЕР ВАРТ: «Эта история с допингом в россии... Нам нужно было их дожать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван дер Варт
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Бывшие игроки сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт и Уэсли Снейдер вспомнили драматическую развязку ЕВРО-2008.

Нидерландцы сенсационно уступили представителям страны-террориста в четвертьфинале турнира. В основное время команды сыграли вничью 1:1, а в дополнительное россияне забили еще дважды. В подкасте Raf & Wes бывший полузащитник «Реала» признался, что еще тогда заподозрил неладное со стороны соперника. Ван дер Варт подчеркнул, что ни о какой недооценке не было и речи.

Ван дер Варт: В Базеле была жара 40 градусов, мы едва дотянули до дополнительного времени. Началось дополнительное время, а они были как новенькие.

Снейдер: Я даже не представляю, что там могло произойти.

Ван дер Варт: Мы не можем этого утверждать, но здесь ты почти уверен. Мы же слышали об этом допинге, конечно, в определенный момент в отношении россии. Это было действительно... Я никогда не видел, чтобы из ниоткуда появлялась новая команда. Мы прессинговали и должны были дожать их. А они бегали, словно это были первые минуты.

В 2008 году россия разделила с Турцией третье место на чемпионате Европы. Через шесть лет Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разоблачило созданную и поддерживаемую российским правительством масштабную сеть фальсификаций допинговых проб, действовавшую много лет в стране 404. Сотни спортсменов были отстранены от международных соревнований, а сама страна-террористка лишена права выступать под собственным флагом.

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Рафаэль ван дер Варт сборная Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер
Андрей Плыгун Источник: Ziggosport
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