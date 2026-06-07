В Испании пролили свет по Цыганкову. На столе есть официальное предложение
«Трабзонспор» хочет приобрести Цыганкова
Испанская «Жирона» получил официальное предложение от турецкого «Трабзонспора» по поводу вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.
Как отмечает авторитетный журналист Иван Кирос, клуб из Трабзона готов заплатить за 28-летнего футболиста около 10 миллионов евро. Пока неизвестно, устраивают ли такие условия руководство каталонского клуба.
В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что на подписание Цыганкова претендует «Аякс». Игрока в команде хочет видеть его бывший тренер Мичел.
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