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  4. В Испании пролили свет по Цыганкову. На столе есть официальное предложение
Испания
07 июня 2026, 04:32 |
514
0

В Испании пролили свет по Цыганкову. На столе есть официальное предложение

«Трабзонспор» хочет приобрести Цыганкова

07 июня 2026, 04:32 |
514
0
В Испании пролили свет по Цыганкову. На столе есть официальное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Испанская «Жирона» получил официальное предложение от турецкого «Трабзонспора» по поводу вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Как отмечает авторитетный журналист Иван Кирос, клуб из Трабзона готов заплатить за 28-летнего футболиста около 10 миллионов евро. Пока неизвестно, устраивают ли такие условия руководство каталонского клуба.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что на подписание Цыганкова претендует «Аякс». Игрока в команде хочет видеть его бывший тренер Мичел.

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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