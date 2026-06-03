В днр заговорили о реконструкции Донбасс Арены

Лидер террористической так называемой донецкой народной республики денис пушилин в комментарии российским пропагандистским СМИ высказался о возможной реконструкции домашнего стадиона донецкого «Шахтера» – «Донбасс Арены»:

«Донбасс Арену» можно довольно быстро восстановить, провести ремонт. Проекты готовы. Как только позволит безопасность, дадим старт ремонту стадиона».

«Донбасс Арена» была открыта 29 августа 2009 года и использовалась в качестве домашнего стадиона донецкого «Шахтера» до оккупации Донецка в 2014 году. С того момента стадион не принимал ни одного футбольного матча, а «Шахтер» играл домашние матчи в других городах, таких как Харьков, Киев и Львов.

Ранее в «Шахтере» раскрыли сумму строительства новой «Донбасс Арены».