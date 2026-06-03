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  4. В днр заговорили о реконструкции Донбасс Арены
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 20:54 |
2112
6

В днр заговорили о реконструкции Донбасс Арены

денис пушилин заявил, что проекты по восстановлению стадиона уже готовы

03 июня 2026, 20:54 |
2112
6 Comments
В днр заговорили о реконструкции Донбасс Арены
Донбасс Арена
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Лидер террористической так называемой донецкой народной республики денис пушилин в комментарии российским пропагандистским СМИ высказался о возможной реконструкции домашнего стадиона донецкого «Шахтера» – «Донбасс Арены»:

«Донбасс Арену» можно довольно быстро восстановить, провести ремонт. Проекты готовы. Как только позволит безопасность, дадим старт ремонту стадиона».

«Донбасс Арена» была открыта 29 августа 2009 года и использовалась в качестве домашнего стадиона донецкого «Шахтера» до оккупации Донецка в 2014 году. С того момента стадион не принимал ни одного футбольного матча, а «Шахтер» играл домашние матчи в других городах, таких как Харьков, Киев и Львов.

Ранее в «Шахтере» раскрыли сумму строительства новой «Донбасс Арены».

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 6
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+2
В Таганроге они играют. 
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+1
Пішов за попкорном. Треба багато - надовго.
Але МММшніки не бувають колишніми. Вішати локшину — це їхній обов'язковий професійний скілл. Ключовий посил: «Як тільки дозволить безпека, дамо старт». Зважаючи, що Азов і Трійка зараз літають над ДА як у себе вдома.
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0
петух ахметов проепал свой родной стадион и город. А должен был грудьми ложицца под кремлёвские пули! Засцал редиска!
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-2
Правильно. Скоро Шахтер будет там играть. В россии
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-2
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