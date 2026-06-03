В днр заговорили о реконструкции Донбасс Арены
денис пушилин заявил, что проекты по восстановлению стадиона уже готовы
Лидер террористической так называемой донецкой народной республики денис пушилин в комментарии российским пропагандистским СМИ высказался о возможной реконструкции домашнего стадиона донецкого «Шахтера» – «Донбасс Арены»:
«Донбасс Арену» можно довольно быстро восстановить, провести ремонт. Проекты готовы. Как только позволит безопасность, дадим старт ремонту стадиона».
«Донбасс Арена» была открыта 29 августа 2009 года и использовалась в качестве домашнего стадиона донецкого «Шахтера» до оккупации Донецка в 2014 году. С того момента стадион не принимал ни одного футбольного матча, а «Шахтер» играл домашние матчи в других городах, таких как Харьков, Киев и Львов.
Ранее в «Шахтере» раскрыли сумму строительства новой «Донбасс Арены».
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Але МММшніки не бувають колишніми. Вішати локшину — це їхній обов'язковий професійний скілл. Ключовий посил: «Як тільки дозволить безпека, дамо старт». Зважаючи, що Азов і Трійка зараз літають над ДА як у себе вдома.