Главу ФИФА обвинили во вмешательстве в выборы президента Реала
Инфантино публично поддержал Переса за четыре дня до голосования
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино публично поддержал в своих социальных сетях президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.
Глава организации выразил уверенность в том, что под руководством 79-летнего функционера будущее «Реала» будет «еще более обнадеживающим». При этом уже 7 июня в Мадриде пройдут выборы нового президента королевского клуба.
Впервые за 17 лет у Переса появился реальный конкурент в лице 37-летнего миллиардера Энрике Рикельме. Молодой и амбициозный бизнесмен пообещал ряд реформ и громких изменений, которые вызвали ажиотаж среди болельщиков и членов клуба.
Журналист ESPN Густаво Хофман считает комплиментарное заявление Инфантино именно в данный момент неприкрытой агитацией и вмешательством в выборы.
«Сообщение президента ФИФА, опубликованное на фоне выборов в «Реале», является также мощной политической поддержкой для Флорентино», – написал он.
Редактор esRadio Давид Винуэса Мальбак выступил с более жесткой критикой Переса.
«Это не искусственный интеллект. Это Инфантино опубликовал на своем аккаунте в Instagram. Президент ФИФА выложил это фото, на котором он, как фанат, позирует с Флорентино. Он смотрит на него с любовью. Президент ФИФА ведет ему предвыборную кампанию», — отметил журналист.
Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он также был президентом клуба с 2000 по 2006 год. Во время руководства Переса мадридцы завоевали 37 трофеев, что делает его самым успешным функционером в истории на этой должности.
Esto no es IA— David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) June 3, 2026
Esto lo ha subido Infantino a su propia cuenta de Instagram. El presidente de la FIFA sube esta foto de fanboy con Florentino. Le mira con amor.
Tiene al presidente de la FIFA haciéndole campaña
"Bajo tu liderazgo, el futuro será aún más prometedor" pic.twitter.com/7zJpSEmT8T
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