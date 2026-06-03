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Испания
03 июня 2026, 20:21 |
231
0

Главу ФИФА обвинили во вмешательстве в выборы президента Реала

Инфантино публично поддержал Переса за четыре дня до голосования

03 июня 2026, 20:21 |
231
0
Главу ФИФА обвинили во вмешательстве в выборы президента Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Перес и Инфантино
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино публично поддержал в своих социальных сетях президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

Глава организации выразил уверенность в том, что под руководством 79-летнего функционера будущее «Реала» будет «еще более обнадеживающим». При этом уже 7 июня в Мадриде пройдут выборы нового президента королевского клуба.

Впервые за 17 лет у Переса появился реальный конкурент в лице 37-летнего миллиардера Энрике Рикельме. Молодой и амбициозный бизнесмен пообещал ряд реформ и громких изменений, которые вызвали ажиотаж среди болельщиков и членов клуба.

Журналист ESPN Густаво Хофман считает комплиментарное заявление Инфантино именно в данный момент неприкрытой агитацией и вмешательством в выборы.

«Сообщение президента ФИФА, опубликованное на фоне выборов в «Реале», является также мощной политической поддержкой для Флорентино», – написал он.

Редактор esRadio Давид Винуэса Мальбак выступил с более жесткой критикой Переса.

«Это не искусственный интеллект. Это Инфантино опубликовал на своем аккаунте в Instagram. Президент ФИФА выложил это фото, на котором он, как фанат, позирует с Флорентино. Он смотрит на него с любовью. Президент ФИФА ведет ему предвыборную кампанию», — отметил журналист.

Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он также был президентом клуба с 2000 по 2006 год. Во время руководства Переса мадридцы завоевали 37 трофеев, что делает его самым успешным функционером в истории на этой должности.

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президент ФИФА Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Флорентино Перес Джанни Инфантино
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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