Второй раз подряд. В Ла Лиге выбрали лучшего тренера сезона

Немецкий наставник каталонской «Барселоны» Ханси Флик официально признан лучшим тренером сезона 2025/26 в Ла Лиге.

В опросе он обошел тренеров «Хетафе» и «Вильярреала» Хосе Бордаласа и Марселино.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Барселона» финишировала на первом месте в турнирной таблице, набрав 94 очка в 38 матчах чемпионата Испании.

В прошлом сезоне каталонцы также выиграли чемпионат, а Ханси Флик был признан лучшим тренером года.

Ханси Флик возглавляет «Барселону» с лета 2024 года. За это время «сине-гранатовые» дважды выиграли Ла Лигу, один раз Кубок Испании и дважды – Суперкубок Испании.