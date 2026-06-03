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Испания
03 июня 2026, 19:20 | Обновлено 03 июня 2026, 19:35
337
0

Второй раз подряд. В Ла Лиге выбрали лучшего тренера сезона

Награду получил Ханси Флик

03 июня 2026, 19:20 | Обновлено 03 июня 2026, 19:35
337
0
Второй раз подряд. В Ла Лиге выбрали лучшего тренера сезона
Ла Лига
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Немецкий наставник каталонской «Барселоны» Ханси Флик официально признан лучшим тренером сезона 2025/26 в Ла Лиге.

В опросе он обошел тренеров «Хетафе» и «Вильярреала» Хосе Бордаласа и Марселино.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Барселона» финишировала на первом месте в турнирной таблице, набрав 94 очка в 38 матчах чемпионата Испании.

В прошлом сезоне каталонцы также выиграли чемпионат, а Ханси Флик был признан лучшим тренером года.

Ханси Флик возглавляет «Барселону» с лета 2024 года. За это время «сине-гранатовые» дважды выиграли Ла Лигу, один раз Кубок Испании и дважды – Суперкубок Испании.

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Ханс-Дитер Флик Барселона лучший тренер чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: LaLiga
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