Зинченко вернулся на родину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Футболиста заметили в Винницкой области
Защитник «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко продолжает реабилитацию после серьезной травмы, тренируясь в Украине.
Футболиста заметили на стадионе Винницкого национального технического университета, где он проводил индивидуальные тренировки. Жена игрока, Влада, родом именно из Винницы.
В текущем сезоне Зинченко провел на клубном уровне 12 матчей без результативных действий. Украинец пропустил вторую часть сезона из-за травмы и последующей операции.
Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.
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