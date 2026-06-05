Зинченко вернулся на родину, чтобы снова выйти на футбольное поле

Защитник «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко продолжает реабилитацию после серьезной травмы, тренируясь в Украине.

Футболиста заметили на стадионе Винницкого национального технического университета, где он проводил индивидуальные тренировки. Жена игрока, Влада, родом именно из Винницы.

В текущем сезоне Зинченко провел на клубном уровне 12 матчей без результативных действий. Украинец пропустил вторую часть сезона из-за травмы и последующей операции.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.