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  4. Зинченко вернулся на родину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Нидерланды
05 июня 2026, 06:32 |
1163
0

Зинченко вернулся на родину, чтобы снова выйти на футбольное поле

Футболиста заметили в Винницкой области

05 июня 2026, 06:32 |
1163
0
Зинченко вернулся на родину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Защитник «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко продолжает реабилитацию после серьезной травмы, тренируясь в Украине.

Футболиста заметили на стадионе Винницкого национального технического университета, где он проводил индивидуальные тренировки. Жена игрока, Влада, родом именно из Винницы.

В текущем сезоне Зинченко провел на клубном уровне 12 матчей без результативных действий. Украинец пропустил вторую часть сезона из-за травмы и последующей операции.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.

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