Президент Динамо Игорь Суркис вышел с официальным обращением к Реброву

В среду, 3 июня, свой день рождения отмечает легендарный игрок и тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, которому исполнилось 52 года.

Президент клуба Игорь Суркис поздравил бывшего тренера сборной Украины – официальное обращение было опубликовано на сайте «бело-синих»:

«Уважаемый Сергей Станиславович! От всей динамовской семьи и от себя лично поздравляю Вас с днем ​​рождения!

Ваше имя тесно связано с одним из самых ярких моментов в истории киевского «Динамо». Как футболист и тренер Вы привели наш клуб к множеству громких побед и трофеев.

Ваши достижения на футбольном поле и тренерском мостике являются поводом для гордости и образцом для подражания каждому, кто защищает динамовские цвета. Каждый в бело-синей семье знает, что Вы являетесь настоящим профессионалом.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного согласия, неистощимой энергии и вдохновения! Пусть жизнь дарит только положительные мгновения и хорошие эмоции!

С уважением, президент ФК «Динамо», – обратился Суркис к Реброву.