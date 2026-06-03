Президент Динамо Игорь Суркис вышел с официальным обращением к Реброву
В среду, 3 июня, экс-тренеру сборной Украины исполнилось 52 года
В среду, 3 июня, свой день рождения отмечает легендарный игрок и тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, которому исполнилось 52 года.
Президент клуба Игорь Суркис поздравил бывшего тренера сборной Украины – официальное обращение было опубликовано на сайте «бело-синих»:
«Уважаемый Сергей Станиславович! От всей динамовской семьи и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
Ваше имя тесно связано с одним из самых ярких моментов в истории киевского «Динамо». Как футболист и тренер Вы привели наш клуб к множеству громких побед и трофеев.
Ваши достижения на футбольном поле и тренерском мостике являются поводом для гордости и образцом для подражания каждому, кто защищает динамовские цвета. Каждый в бело-синей семье знает, что Вы являетесь настоящим профессионалом.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного согласия, неистощимой энергии и вдохновения! Пусть жизнь дарит только положительные мгновения и хорошие эмоции!
С уважением, президент ФК «Динамо», – обратился Суркис к Реброву.
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