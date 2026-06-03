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  4. Президент Динамо Игорь Суркис вышел с официальным обращением к Реброву
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 18:27 |
1357
0

Президент Динамо Игорь Суркис вышел с официальным обращением к Реброву

В среду, 3 июня, экс-тренеру сборной Украины исполнилось 52 года

03 июня 2026, 18:27 |
1357
0
Президент Динамо Игорь Суркис вышел с официальным обращением к Реброву
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
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В среду, 3 июня, свой день рождения отмечает легендарный игрок и тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, которому исполнилось 52 года.

Президент клуба Игорь Суркис поздравил бывшего тренера сборной Украины – официальное обращение было опубликовано на сайте «бело-синих»:

«Уважаемый Сергей Станиславович! От всей динамовской семьи и от себя лично поздравляю Вас с днем ​​рождения!

Ваше имя тесно связано с одним из самых ярких моментов в истории киевского «Динамо». Как футболист и тренер Вы привели наш клуб к множеству громких побед и трофеев.

Ваши достижения на футбольном поле и тренерском мостике являются поводом для гордости и образцом для подражания каждому, кто защищает динамовские цвета. Каждый в бело-синей семье знает, что Вы являетесь настоящим профессионалом.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного согласия, неистощимой энергии и вдохновения! Пусть жизнь дарит только положительные мгновения и хорошие эмоции!

С уважением, президент ФК «Динамо», – обратился Суркис к Реброву.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис Сергей Ребров день рождения
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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