Феликс Оже-Альяссим – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня канадец Феликс Оже-Альяссим (АТР 6) и итальянец Флавио Коболли (АТР 14) определят полуфиналиста Открытого чемпионата Франции 2026.

Ориентировочное время начала поединка – в 17:30 по Киеву. Встреча состоится на корте имени Филиппа Шатрие.

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Это четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Коболли.

Победитель поединка в полуфинале поборется либо с Маттео Берреттини, либо с Маттео Арнальди.

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