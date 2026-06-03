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Ролан Гаррос
03 июня 2026, 17:15 |
113
0

Феликс Оже-Альяссим – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2026

03 июня 2026, 17:15 |
113
0
Феликс Оже-Альяссим – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли
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3 июня канадец Феликс Оже-Альяссим (АТР 6) и итальянец Флавио Коболли (АТР 14) определят полуфиналиста Открытого чемпионата Франции 2026.

Ориентировочное время начала поединка – в 17:30 по Киеву. Встреча состоится на корте имени Филиппа Шатрие.

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Это четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Коболли.

Победитель поединка в полуфинале поборется либо с Маттео Берреттини, либо с Маттео Арнальди.

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Флавио Коболли Феликс Оже-Альяссим смотреть онлайн Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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