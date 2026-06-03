Феликс Оже-Альяссим – Флавио Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2026
3 июня канадец Феликс Оже-Альяссим (АТР 6) и итальянец Флавио Коболли (АТР 14) определят полуфиналиста Открытого чемпионата Франции 2026.
Ориентировочное время начала поединка – в 17:30 по Киеву. Встреча состоится на корте имени Филиппа Шатрие.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Коболли.
Победитель поединка в полуфинале поборется либо с Маттео Берреттини, либо с Маттео Арнальди.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина выбыла из турнира, уступив Костюк
«Трабзонспор» решил приобрести у «Динамо» Волошина