Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков стал пятым украинским футболистом в истории АЕКа
Греция
03 июня 2026, 18:47 |
195
0

Зубков стал пятым украинским футболистом в истории АЕКа

Вспомним, кто из украинцев раньше играл и забивал за АЕК

03 июня 2026, 18:47 |
195
0
Зубков стал пятым украинским футболистом в истории АЕКа
АЕК
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

29-летний полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал игроком греческого клуба АЕК.

В истории этой команды бывший игрок «Трабзонспора» станет пятым украинцем.

Ранее в разное время за клуб из Афин выступали Олег Венглинский, Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

Напомним, сколько матчей сыграли и сколько голов забили украинцы за АЕК во всех турнирах.

Количество матчей, сыгранных украинцами за АЕК во всех турнирах:

  • 126 – Дмитрий Чигринский (83 – Суперлига, 23 – Кубок Греции, 13 – Лига Европы, 7 – Лига чемпионов)
  • 61 – Евгений Шахов (48 – Суперлига, 7 – Лига Европы, 4 – Кубок Греции, 2 – Лига конференций)
  • 21 – Олег Венглинский (15 – Суперлига, 4 – Кубок Греции, 2 – Кубок УЕФА)
  • 11 – Олег Данченко (7 – Суперлига, 4 – Кубок Греции)

Лучшие украинские бомбардиры АЕКа во всех турнирах:

  • 5 – Дмитрий Чигринский (5 – Суперлига)
  • 4 – Евгений Шахов (4 – Суперлига)
  • 3 – Олег Венглинский (3 – Суперлига)
По теме:
УАФ обратилась к Александру Зубкову после трансфера в АЕК
Из Турции в Грецию. Все клубы, за которые играл и забивал Александр Зубков
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Греции объявил о трансфере Александра Зубкова
Александр Зубков АЕК Афины чемпионат Греции по футболу статистика Дмитрий Чигринский Евгений Шахов Олег Венглинский Олег Данченко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Футбол | 03 июня 2026, 11:45 11
Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко

Андреи Николаевичи в списке лучших бомбардиров сборной уже давно могли поменяться местами

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 03 июня 2026, 06:44 26
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»

Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03.06.2026, 08:12
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Еще не понял, нравится ли мне быть тренером»
Футбол | 03.06.2026, 18:05
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Еще не понял, нравится ли мне быть тренером»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Еще не понял, нравится ли мне быть тренером»
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Футбол | 03.06.2026, 04:32
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 5
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 3
Теннис
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 34
Хоккей
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 9
Футбол
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
03.06.2026, 07:25 7
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 102
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем