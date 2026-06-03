Зубков стал пятым украинским футболистом в истории АЕКа

29-летний полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал игроком греческого клуба АЕК.

В истории этой команды бывший игрок «Трабзонспора» станет пятым украинцем.

Ранее в разное время за клуб из Афин выступали Олег Венглинский, Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

Напомним, сколько матчей сыграли и сколько голов забили украинцы за АЕК во всех турнирах.

Количество матчей, сыгранных украинцами за АЕК во всех турнирах:

126 – Дмитрий Чигринский (83 – Суперлига, 23 – Кубок Греции, 13 – Лига Европы, 7 – Лига чемпионов)

61 – Евгений Шахов (48 – Суперлига, 7 – Лига Европы, 4 – Кубок Греции, 2 – Лига конференций)

21 – Олег Венглинский (15 – Суперлига, 4 – Кубок Греции, 2 – Кубок УЕФА)

11 – Олег Данченко (7 – Суперлига, 4 – Кубок Греции)

Лучшие украинские бомбардиры АЕКа во всех турнирах: