Зубков стал пятым украинским футболистом в истории АЕКа
Вспомним, кто из украинцев раньше играл и забивал за АЕК
29-летний полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал игроком греческого клуба АЕК.
В истории этой команды бывший игрок «Трабзонспора» станет пятым украинцем.
Ранее в разное время за клуб из Афин выступали Олег Венглинский, Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.
Напомним, сколько матчей сыграли и сколько голов забили украинцы за АЕК во всех турнирах.
Количество матчей, сыгранных украинцами за АЕК во всех турнирах:
- 126 – Дмитрий Чигринский (83 – Суперлига, 23 – Кубок Греции, 13 – Лига Европы, 7 – Лига чемпионов)
- 61 – Евгений Шахов (48 – Суперлига, 7 – Лига Европы, 4 – Кубок Греции, 2 – Лига конференций)
- 21 – Олег Венглинский (15 – Суперлига, 4 – Кубок Греции, 2 – Кубок УЕФА)
- 11 – Олег Данченко (7 – Суперлига, 4 – Кубок Греции)
Лучшие украинские бомбардиры АЕКа во всех турнирах:
- 5 – Дмитрий Чигринский (5 – Суперлига)
- 4 – Евгений Шахов (4 – Суперлига)
- 3 – Олег Венглинский (3 – Суперлига)
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