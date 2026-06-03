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  4. Ювентус нацелился на звездного вратаря из АПЛ после провала с Алиссоном
Англия
03 июня 2026, 17:38 |
852
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Ювентус нацелился на звездного вратаря из АПЛ после провала с Алиссоном

Мартинес может продолжить карьеру в Италии

03 июня 2026, 17:38 |
852
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Ювентус нацелился на звездного вратаря из АПЛ после провала с Алиссоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес
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Туринский «Ювентус» проявляет интерес к 33-летнему вратарю «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

После провала переговоров с Алиссоном Беккером клуб ищет новые варианты. Как отмечает известный инсайдер Экрем Конур, на прошлой неделе представители «Старой сеньоры» установили предварительные контакты с агентом игрока. Сам аргентинец не против переехать в Италию, несмотря на высокую зарплату в Англии.

В прошлом сезоне Мартинес пропустил 49 мячей в 44 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. Вратарь записал на свой счет 14 клиншитов. Его контракт с английским клубом рассчитан до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.

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Эмилиано Мартинес Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Ювентус Алиссон Беккер
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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Комментарии 1
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Важко навіть уявити, які зараз можуть бути притомні аргументи для зміні Вілли на Юве. Клуб - вище класом і буде грати в ЛЧ, ліга - вище класом, ЗП - більше. 
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