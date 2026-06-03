Ювентус нацелился на звездного вратаря из АПЛ после провала с Алиссоном

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к 33-летнему вратарю «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

После провала переговоров с Алиссоном Беккером клуб ищет новые варианты. Как отмечает известный инсайдер Экрем Конур, на прошлой неделе представители «Старой сеньоры» установили предварительные контакты с агентом игрока. Сам аргентинец не против переехать в Италию, несмотря на высокую зарплату в Англии.

В прошлом сезоне Мартинес пропустил 49 мячей в 44 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. Вратарь записал на свой счет 14 клиншитов. Его контракт с английским клубом рассчитан до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.