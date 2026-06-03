Ювентус нацелился на звездного вратаря из АПЛ после провала с Алиссоном
Мартинес может продолжить карьеру в Италии
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к 33-летнему вратарю «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.
После провала переговоров с Алиссоном Беккером клуб ищет новые варианты. Как отмечает известный инсайдер Экрем Конур, на прошлой неделе представители «Старой сеньоры» установили предварительные контакты с агентом игрока. Сам аргентинец не против переехать в Италию, несмотря на высокую зарплату в Англии.
В прошлом сезоне Мартинес пропустил 49 мячей в 44 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах. Вратарь записал на свой счет 14 клиншитов. Его контракт с английским клубом рассчитан до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.
🚨 #AstonVilla Juventus held talks last week with Emiliano Martínez’s agent.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 3, 2026
🔥 The Italian club are interested in the Argentine goalkeeper.
👀 Despite his high salary, Martínez is keen to leave Aston Villa this summer. https://t.co/bYf8MArvDc pic.twitter.com/sF3beSLQHc
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