В сезоне-2025/26 лучше всех выступил на своем поле Шахтер

После годичного перерыва лучших показателей на своем поле в рекордный 17-й раз в истории добился «Шахтер». В родных стенах горняки одержали 12 побед при одной ничьей (2:2 с «Кривбассом») и двух поражениях (1:4 с ЛНЗ и 0:1– с «Колосом»), заработав 37 очков (82,2%). На 8 пунктов отстало от горняков «Динамо» и на 9 – «Полесье» и ЛНЗ.

Дома более 50 процентов очков, помимо этих четырех команд, набрали также «Кривбасс», «Металлист 1925», «Колос» и «Заря». Хуже всех в родных стенах выступили аутсайдеры чемпионата: «Полтава» – 6, «Александрия» – 8, «Рух» – 11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на своем поле в сезоне-2025/26