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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:09 | Обновлено 03 июня 2026, 15:14
53
0

В сезоне-2025/26 лучше всех выступил на своем поле Шахтер

Более 50% очков набрали дома восемь команд

03 июня 2026, 15:09 | Обновлено 03 июня 2026, 15:14
53
0
В сезоне-2025/26 лучше всех выступил на своем поле Шахтер
ФК Шахтер

После годичного перерыва лучших показателей на своем поле в рекордный 17-й раз в истории добился «Шахтер». В родных стенах горняки одержали 12 побед при одной ничьей (2:2 с «Кривбассом») и двух поражениях (1:4 с ЛНЗ и 0:1– с «Колосом»), заработав 37 очков (82,2%). На 8 пунктов отстало от горняков «Динамо» и на 9 – «Полесье» и ЛНЗ.

Дома более 50 процентов очков, помимо этих четырех команд, набрали также «Кривбасс», «Металлист 1925», «Колос» и «Заря». Хуже всех в родных стенах выступили аутсайдеры чемпионата: «Полтава» – 6, «Александрия» – 8, «Рух» – 11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на своем поле в сезоне-2025/26

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Шахтер

15

12

1

2

37-10

37

82,2

2.

Динамо

15

9

2

4

31-15

29

64,4

3

Полесье

15

8

4

3

22-10

28

62,2

4

ЛНЗ

15

8

4

3

17-9

28

62,2

5.

Кривбасс

15

8

3

4

31-22

27

60,0

6.

Металлист 1925

15

7

5

3

17-9

26

57,8

7.

Колос

15

6

6

3

12-11

24

53,3

8.

Заря

15

6

6

3

19-13

24

53,3

9.

Кудровка

15

6

4

5

21-21

22

48,9

10.

Карпаты

15

4

6

5

20-18

18

40,0

11.

Верес

15

4

4

7

14-21

16

35,6

12.

Эпицентр

15

4

4

7

20-22

16

35,6

13

Оболонь

15

2

8

5

13-26

14

31,1

14.

Рух

15

3

2

10

14-31

11

24,4

15.

Александрия

14

2

2

10

9-28

8

19,0

16

Полтава

15

1

3

11

12-39

6

13,3

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