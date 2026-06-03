В сезоне-2025/26 лучше всех выступил на своем поле Шахтер
Более 50% очков набрали дома восемь команд
После годичного перерыва лучших показателей на своем поле в рекордный 17-й раз в истории добился «Шахтер». В родных стенах горняки одержали 12 побед при одной ничьей (2:2 с «Кривбассом») и двух поражениях (1:4 с ЛНЗ и 0:1– с «Колосом»), заработав 37 очков (82,2%). На 8 пунктов отстало от горняков «Динамо» и на 9 – «Полесье» и ЛНЗ.
Дома более 50 процентов очков, помимо этих четырех команд, набрали также «Кривбасс», «Металлист 1925», «Колос» и «Заря». Хуже всех в родных стенах выступили аутсайдеры чемпионата: «Полтава» – 6, «Александрия» – 8, «Рух» – 11.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов на своем поле в сезоне-2025/26
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Шахтер
|
15
|
12
|
1
|
2
|
37-10
|
37
|
82,2
|
2.
|
Динамо
|
15
|
9
|
2
|
4
|
31-15
|
29
|
64,4
|
3
|
Полесье
|
15
|
8
|
4
|
3
|
22-10
|
28
|
62,2
|
4
|
ЛНЗ
|
15
|
8
|
4
|
3
|
17-9
|
28
|
62,2
|
5.
|
Кривбасс
|
15
|
8
|
3
|
4
|
31-22
|
27
|
60,0
|
6.
|
Металлист 1925
|
15
|
7
|
5
|
3
|
17-9
|
26
|
57,8
|
7.
|
Колос
|
15
|
6
|
6
|
3
|
12-11
|
24
|
53,3
|
8.
|
Заря
|
15
|
6
|
6
|
3
|
19-13
|
24
|
53,3
|
9.
|
Кудровка
|
15
|
6
|
4
|
5
|
21-21
|
22
|
48,9
|
10.
|
Карпаты
|
15
|
4
|
6
|
5
|
20-18
|
18
|
40,0
|
11.
|
Верес
|
15
|
4
|
4
|
7
|
14-21
|
16
|
35,6
|
12.
|
Эпицентр
|
15
|
4
|
4
|
7
|
20-22
|
16
|
35,6
|
13
|
Оболонь
|
15
|
2
|
8
|
5
|
13-26
|
14
|
31,1
|
14.
|
Рух
|
15
|
3
|
2
|
10
|
14-31
|
11
|
24,4
|
15.
|
Александрия
|
14
|
2
|
2
|
10
|
9-28
|
8
|
19,0
|
16
|
Полтава
|
15
|
1
|
3
|
11
|
12-39
|
6
|
13,3
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