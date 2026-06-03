В Динамо лаконично обратились к Сергею Реброву

Пресс-служба киевского Динамо лаконично обратилась к бывшему игроку и тренеру «бело-синих» Сергею Реброву, который 3 июня отмечает 52-летие.

«Поздравляем с Днем рождения знаменитого игрока и бывшего тренера Динамо Сергея Реброва».

Ребров выступал за Динамо в два периода: с 1992 по 2000 и с 2005 по 2008 годы. Всего за киевский клуб Сергей провел 360 матчей, в которых забил 162 гола и отдал 70 результативных передач.

Ребров возглавлял Динамо в качестве тренера (94 победы, 20 ничьих и 23 поражения). Вместе с киевлянами он одержал две победы в чемпионате и Кубке Украины, а также однажды торжествовал в Суперкубке страны.