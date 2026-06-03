В Динамо лаконично обратились к Сергею Реброву
Легенда «бело-синих» отмечает День рождения
Пресс-служба киевского Динамо лаконично обратилась к бывшему игроку и тренеру «бело-синих» Сергею Реброву, который 3 июня отмечает 52-летие.
«Поздравляем с Днем рождения знаменитого игрока и бывшего тренера Динамо Сергея Реброва».
Ребров выступал за Динамо в два периода: с 1992 по 2000 и с 2005 по 2008 годы. Всего за киевский клуб Сергей провел 360 матчей, в которых забил 162 гола и отдал 70 результативных передач.
Ребров возглавлял Динамо в качестве тренера (94 победы, 20 ничьих и 23 поражения). Вместе с киевлянами он одержал две победы в чемпионате и Кубке Украины, а также однажды торжествовал в Суперкубке страны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хвалиньска в двух сетах разобралась с «нейтралкой» и продолжает безумный путь в Париже
Матвей может перейти в «Милан»
Автор цієї замітки трошки збрехав:
на сайті Динамо, що вказане як джерело,
написано велику статтю про Реброва,
і треба хвилин 10 її щоб прочитати.
А саме автор цієї замітки лаконічно передав зміст із джерела.