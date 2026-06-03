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03 июня 2026, 15:23 | Обновлено 03 июня 2026, 15:32
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В Динамо лаконично обратились к Сергею Реброву

Легенда «бело-синих» отмечает День рождения

03 июня 2026, 15:23 | Обновлено 03 июня 2026, 15:32
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В Динамо лаконично обратились к Сергею Реброву
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Пресс-служба киевского Динамо лаконично обратилась к бывшему игроку и тренеру «бело-синих» Сергею Реброву, который 3 июня отмечает 52-летие.

«Поздравляем с Днем рождения знаменитого игрока и бывшего тренера Динамо Сергея Реброва».

Ребров выступал за Динамо в два периода: с 1992 по 2000 и с 2005 по 2008 годы. Всего за киевский клуб Сергей провел 360 матчей, в которых забил 162 гола и отдал 70 результативных передач.

Ребров возглавлял Динамо в качестве тренера (94 победы, 20 ничьих и 23 поражения). Вместе с киевлянами он одержал две победы в чемпионате и Кубке Украины, а также однажды торжествовал в Суперкубке страны.

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Сергей Ребров Динамо Киев Украинская Премьер-лига день рождения чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Лаконічно - це вираження думок, в якій використано мінімальну кількість слів.
Автор цієї замітки трошки збрехав:
на сайті Динамо, що вказане як джерело,
написано велику статтю про Реброва,
і треба хвилин 10 її щоб прочитати.
А саме автор цієї замітки лаконічно передав зміст із джерела.
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