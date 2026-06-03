ВИДЕО. Реал представил новую домашнюю форму на сезон 2026/27
Мадридцы представили новый комплект
В среду, 3 июня, мадридский «Реал» представил новую домашнюю форму на сезон 2026/27.
«Реал Мадрид» и adidas представляют футболку на сезон 2026/27, созданную в честь наследия элегантности «Реала». Это форма с современным дизайном, в которой использованы графические элементы, вдохновленные коронами со щита клуба, отражающие совершенство, мастерство и победный менталитет.
Белый цвет футболки сочетается с темно-зелеными деталями на воротнике и манжетах рукавов. Кроме того, три полоски adidas на плечах выполнены в розовом цвете.
Разработанная с учетом требований профессионального спорта, футболка оснащена новейшей технологией adidas, которая обеспечивает максимальный поток воздуха и помогает игрокам оставаться свежими во время матчей», – заявили в клубе.
Ранее сообщалось, что «Реал» решил вернуть в клуб легендарного футболиста.
🎬 Cine.@adidasfootball pic.twitter.com/QJjH4vL4SK— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026
👌 Fresh. pic.twitter.com/1PRJ0X7TqN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026
😮💨 AURA.@adidasfootball | @TrentAA pic.twitter.com/YKWpV4exXZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026
🔎🔥⚪👕@adidasfootball pic.twitter.com/zk1JXv8IV4— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026
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