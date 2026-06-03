ВИДЕО. Реал представил новую домашнюю форму на сезон 2026/27

В среду, 3 июня, мадридский «Реал» представил новую домашнюю форму на сезон 2026/27.

«Реал Мадрид» и adidas представляют футболку на сезон 2026/27, созданную в честь наследия элегантности «Реала». Это форма с современным дизайном, в которой использованы графические элементы, вдохновленные коронами со щита клуба, отражающие совершенство, мастерство и победный менталитет.

Белый цвет футболки сочетается с темно-зелеными деталями на воротнике и манжетах рукавов. Кроме того, три полоски adidas на плечах выполнены в розовом цвете.

Разработанная с учетом требований профессионального спорта, футболка оснащена новейшей технологией adidas, которая обеспечивает максимальный поток воздуха и помогает игрокам оставаться свежими во время матчей», – заявили в клубе.