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Испания
03 июня 2026, 13:29 | Обновлено 03 июня 2026, 13:31
529
0

ВИДЕО. Реал представил новую домашнюю форму на сезон 2026/27

Мадридцы представили новый комплект

03 июня 2026, 13:29 | Обновлено 03 июня 2026, 13:31
529
0
ВИДЕО. Реал представил новую домашнюю форму на сезон 2026/27
Реал Мадрид

В среду, 3 июня, мадридский «Реал» представил новую домашнюю форму на сезон 2026/27.

«Реал Мадрид» и adidas представляют футболку на сезон 2026/27, созданную в честь наследия элегантности «Реала». Это форма с современным дизайном, в которой использованы графические элементы, вдохновленные коронами со щита клуба, отражающие совершенство, мастерство и победный менталитет.

Белый цвет футболки сочетается с темно-зелеными деталями на воротнике и манжетах рукавов. Кроме того, три полоски adidas на плечах выполнены в розовом цвете.

Разработанная с учетом требований профессионального спорта, футболка оснащена новейшей технологией adidas, которая обеспечивает максимальный поток воздуха и помогает игрокам оставаться свежими во время матчей», – заявили в клубе.

Ранее сообщалось, что «Реал» решил вернуть в клуб легендарного футболиста.

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Иван Чирко Источник: ФК Реал Мадрид
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