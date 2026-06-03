Тулуза нацелилась на игрока, который выступает в Украине и нужен Шахтеру

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Андрусв Араухо получил два привлекательных варианта для продолжения карьеры. Об том сообщило издание Lesviolets.

Главным претендентом на трансфер венесуэльского легионера считался донецкий «Шахтер», но в последнее время свои усилия активизировала французская «Тулуза».

Представитель Лиги 1 считает 22-летнего легионера идеальной заменой для Кристиана Кассереса, который решил покинуть чемпионат Франции после завершения нынешнего сезона.

«Тулуза» продолжает мониторить Украинскую Премьер-лигу и надеется, что сможет выиграть конкуренцию у «горняков» за трансфер Араухо.

Венесуэлец провел 28 матчей за «Кривбасс» в сезоне и отметился тремя ассистами. Контракт полузащитника истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.