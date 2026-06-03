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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 17:51 |
685
0

Тулуза нацелилась на игрока, который выступает в Украине и нужен Шахтеру

Французский клуб намерен оформить трансфер венесуэльского полузащитника Андрусва Араухо

03 июня 2026, 17:51 |
685
0
Тулуза нацелилась на игрока, который выступает в Украине и нужен Шахтеру
ФК Кривбасс Кривой Рог. Андрусв Араухо
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Полузащитник криворожского «Кривбасса» Андрусв Араухо получил два привлекательных варианта для продолжения карьеры. Об том сообщило издание Lesviolets.

Главным претендентом на трансфер венесуэльского легионера считался донецкий «Шахтер», но в последнее время свои усилия активизировала французская «Тулуза».

Представитель Лиги 1 считает 22-летнего легионера идеальной заменой для Кристиана Кассереса, который решил покинуть чемпионат Франции после завершения нынешнего сезона.

«Тулуза» продолжает мониторить Украинскую Премьер-лигу и надеется, что сможет выиграть конкуренцию у «горняков» за трансфер Араухо.

Венесуэлец провел 28 матчей за «Кривбасс» в сезоне и отметился тремя ассистами. Контракт полузащитника истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.

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Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Андрусв Араухо Тулуза трансферы УПЛ трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник
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