Тулуза нацелилась на игрока, который выступает в Украине и нужен Шахтеру
Французский клуб намерен оформить трансфер венесуэльского полузащитника Андрусва Араухо
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Андрусв Араухо получил два привлекательных варианта для продолжения карьеры. Об том сообщило издание Lesviolets.
Главным претендентом на трансфер венесуэльского легионера считался донецкий «Шахтер», но в последнее время свои усилия активизировала французская «Тулуза».
Представитель Лиги 1 считает 22-летнего легионера идеальной заменой для Кристиана Кассереса, который решил покинуть чемпионат Франции после завершения нынешнего сезона.
«Тулуза» продолжает мониторить Украинскую Премьер-лигу и надеется, что сможет выиграть конкуренцию у «горняков» за трансфер Араухо.
Венесуэлец провел 28 матчей за «Кривбасс» в сезоне и отметился тремя ассистами. Контракт полузащитника истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.
Mercato : le TFC face au Shakhtar pour Araujo ? https://t.co/PQkwFKu11G— LesViolets.Com (@LesVioletsCom) June 3, 2026
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