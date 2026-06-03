МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»
Андреа поблагодарил Киев за подсветку Монумента Независимости в цветах Италии
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера отреагировал на то, что в Киеве подсветили Монумент Независимости цветами флага Италии по случаю 80-летия провозглашения Итальянской Республики.
«Невероятные эмоции и огромная гордость от того, что Монумент Независимости в Киеве, в самом сердце Майдана, впервые подсвечен цветами моей страны.
По случаю Дня Республики Италия – это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы. Это символ дружбы, который я искренне храню в своем сердце.
От всего сердца благодарю тебя, Киев. Спасибо, Украина», – написал Мальдера в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что сборная Украины провела тренировку, готовясь к товарищескому матчу с Данией.
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