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Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2026, 11:09 | Обновлено 03 июня 2026, 11:10
429
0

МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»

Андреа поблагодарил Киев за подсветку Монумента Независимости в цветах Италии

03 июня 2026, 11:09 | Обновлено 03 июня 2026, 11:10
429
0
МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера отреагировал на то, что в Киеве подсветили Монумент Независимости цветами флага Италии по случаю 80-летия провозглашения Итальянской Республики.

«Невероятные эмоции и огромная гордость от того, что Монумент Независимости в Киеве, в самом сердце Майдана, впервые подсвечен цветами моей страны.

По случаю Дня Республики Италия – это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы. Это символ дружбы, который я искренне храню в своем сердце.

От всего сердца благодарю тебя, Киев. Спасибо, Украина», – написал Мальдера в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела тренировку, готовясь к товарищескому матчу с Данией.

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Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Италия Киев
Иван Чирко Источник: Instagram
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