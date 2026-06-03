МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера отреагировал на то, что в Киеве подсветили Монумент Независимости цветами флага Италии по случаю 80-летия провозглашения Итальянской Республики.

«Невероятные эмоции и огромная гордость от того, что Монумент Независимости в Киеве, в самом сердце Майдана, впервые подсвечен цветами моей страны.

По случаю Дня Республики Италия – это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы. Это символ дружбы, который я искренне храню в своем сердце.

От всего сердца благодарю тебя, Киев. Спасибо, Украина», – написал Мальдера в своем Instagram.