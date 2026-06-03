Сергей ШИЩЕНКО: «Действительно, это фантастический сезон для Буковины»

Главный тренер Буковины Сергей Шищенко поделился эмоциями после победы своей команды под ФК Металлург Запорожья (4:0) и рассказал о планах на межсезонье.

– «Буковина» завершила этот яркий сезон победой. Как важно было поставить красивую точку в этом историческом для клуба сезоне? И как в целом прокомментируете заключительный матч чемпионата против «Металлурга»?

– Очень важно завершить этот сезон на победной ноте. Мы чемпионы и уже давно решили все задачи, потому понимали, что в психологическом плане игра будет более спокойной, но все равно настраивались исключительно на победу. Мы знали, что даже несмотря на дождливую погоду, болельщики придут поддержать команду. Хочу поблагодарить их за поддержку сегодня и в течение всего сезона. Это очень важно для нас. Сегодня мы снова доминировали на поле, были агрессивны в атаке, качественно действовали в атакующих фазах игры, поэтому, считаю, полностью заслужили эту победу. Я благодарен ребятам за то, что они проделали все, о чем мы договаривались и над чем работали на тренировках. Команда продемонстрировала хороший уровень футбола и заслуженно завершила сезон победой.

– Этот сезон стал историческим и по-настоящему сказочным для «Буковины». Какие самые яркие воспоминания или моменты этой триумфальной кампании вы можете выделить лично для себя?

- Действительно, это фантастический сезон для клуба, города и наших болельщиков. Он был очень сложным, но в то же время очень эмоциональным. Я всегда говорил, что одним из переломных моментов стал выездной матч против Феникса-Мариуполя во Львове, когда мы вырвали победу на последних секундах встречи. Это была очень важная победа в психологическом плане. Чрезвычайно важным был матч в Одессе против «Черноморца». После этой игры я сказал, что мы выиграли битву лидеров. А уже весной была домашняя победа над «Левым берегом», после которой я подчеркнул, что мы фактически выиграли битву за выход в УПЛ. Также хотел бы вспомнить еще одну драматическую победу над Фениксом-Мариуполем, уже в Черновцах, когда Вадим Виттенчук принес команде победу своим голом в конце матча. Такие поединки остаются в памяти навсегда. Они были очень эмоциональны и имели огромное значение для нашего успеха.

- Впереди у команды долгожданный отпуск, но подготовка к Премьер-лиге нуждается в скорых решениях. Можете поделиться планами «Буковины» на летнее межсезонье?

– Да, сейчас ребята уходят в отпуск. Будем отдыхать до 21 июня включительно, после чего приступим к первому этапу подготовки в Черновцах. Второй учебно-тренировочный сбор стартует 8 июля в Мункаче. Там запланирован ряд контрольных матчей, в частности против команд из Венгрии и Словакии. Уже перед стартом сезона проведем спарринги с кем-то из украинских клубов. Времени на подготовку действительно очень мало. Ориентировочно уже 1 августа стартует новый сезон, поэтому нужно оперативно принимать многие важные решения перед историческим стартом «Буковины» в Украинской Премьер-лиге. Конечно, летом команда усилится. Сейчас мы ведем переговоры, как с украинскими футболистами, так и с иностранными игроками. Потому могу сказать точно: усиление будет. Это сто процентов, – сказал коуч.