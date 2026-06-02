Романо подтвердил. Реал выбрал замену Карвахалю и оформил трансфер
Дензел Дюмфрис покинет Интер
Нидерландский правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис в скором времени перейдет в мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 30-летнего футболиста составит 20 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в его контракте в качестве клаусулы.
В королевском клубе он должен заменить легендарного правого защитника Дани Карвахаля, который покинул клуб по окончании сезона.
В сезоне 2025/26 Дензел Дюмфрис провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
🚨💣 EXCLUSIVE: Denzel Dumfries to Real Madrid, HERE WE GO! ⚪️🇳🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Deal in place and all agreed with Dutch right back to join Real Madrid from Inter, Spanish club will trigger €20m release clause.
Dumfries has accepted Madrid, deal closed tonight and formal steps to follow. pic.twitter.com/UghisoJwmh
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