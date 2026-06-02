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Испания
02 июня 2026, 23:59 | Обновлено 03 июня 2026, 00:47
565
0

Романо подтвердил. Реал выбрал замену Карвахалю и оформил трансфер

Дензел Дюмфрис покинет Интер

02 июня 2026, 23:59 | Обновлено 03 июня 2026, 00:47
565
0
Романо подтвердил. Реал выбрал замену Карвахалю и оформил трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис в скором времени перейдет в мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 30-летнего футболиста составит 20 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в его контракте в качестве клаусулы.

В королевском клубе он должен заменить легендарного правого защитника Дани Карвахаля, который покинул клуб по окончании сезона.

В сезоне 2025/26 Дензел Дюмфрис провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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