Романо подтвердил. Реал выбрал замену Карвахалю и оформил трансфер

Нидерландский правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис в скором времени перейдет в мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 30-летнего футболиста составит 20 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в его контракте в качестве клаусулы.

В королевском клубе он должен заменить легендарного правого защитника Дани Карвахаля, который покинул клуб по окончании сезона.

В сезоне 2025/26 Дензел Дюмфрис провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.