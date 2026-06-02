6 из 10 самых дорогих продаж Борнмута были осуществлены при Андони Ираоле
Вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории Борнмута
Испанский тренер Андони Ираола во время работы во главе Борнмута (2023–2026) запомнился целым рядом достижений.
Борнмут впервые вышел в еврокубки (Лига Европы 2026/27) под руководством испанца. Также подопечные Ираолы обновили клубный рекорд по длине беспроигрышной серии в АПЛ (18, продолжается серия).
Помимо достигнутых результатов, Борнмут под руководством испанца неоднократно обновлял клубные рекорды по самым дорогим продажам. 6 из 10 самых дорогих были совершены как раз в период работы Ираолы с командой.
Крупнейшие продажи Борнмута в истории
- 72 млн евро – Антуан Семеньо (Манчестер Сити, 2025/26)*
- 64.3 млн евро – Доминик Соланке (Тоттенхэм Хотспур, 2024/25)*
- 63 млн евро – Илья Забарный (ПСЖ, 2025/26)*
- 62.5 млн евро – Дин Хейсен (Реал, 2025/26)*
- 46.9 млн евро – Милош Керкез (Ливерпуль, 2025/26)*
- 45.3 млн евро – Натан Аке (Манчестер Сити, 2020/21)
- 42.8 млн евро – Данго Уттара (Брентфорд, 2025/26)*
- 23.5 млн евро – Арно Данжума (Вильярреал, 2021/22)
- 22.3 млн евро – Тайрон Мингс (Астон Вилла, 2019/20)
- 22.25 млн евро – Каллум Уилсон (Ньюкасл Юнайтед, 2020/21)
* – тренером Борнмута был Андони Ираола
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