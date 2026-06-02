6 из 10 самых дорогих продаж Борнмута были осуществлены при Андони Ираоле

Испанский тренер Андони Ираола во время работы во главе Борнмута (2023–2026) запомнился целым рядом достижений.

Борнмут впервые вышел в еврокубки (Лига Европы 2026/27) под руководством испанца. Также подопечные Ираолы обновили клубный рекорд по длине беспроигрышной серии в АПЛ (18, продолжается серия).

Помимо достигнутых результатов, Борнмут под руководством испанца неоднократно обновлял клубные рекорды по самым дорогим продажам. 6 из 10 самых дорогих были совершены как раз в период работы Ираолы с командой.

Крупнейшие продажи Борнмута в истории

72 млн евро – Антуан Семеньо (Манчестер Сити, 2025/26)*

64.3 млн евро – Доминик Соланке (Тоттенхэм Хотспур, 2024/25)*

63 млн евро – Илья Забарный (ПСЖ, 2025/26)*

62.5 млн евро – Дин Хейсен (Реал, 2025/26)*

46.9 млн евро – Милош Керкез (Ливерпуль, 2025/26)*

45.3 млн евро – Натан Аке (Манчестер Сити, 2020/21)

42.8 млн евро – Данго Уттара (Брентфорд, 2025/26)*

23.5 млн евро – Арно Данжума (Вильярреал, 2021/22)

22.3 млн евро – Тайрон Мингс (Астон Вилла, 2019/20)

22.25 млн евро – Каллум Уилсон (Ньюкасл Юнайтед, 2020/21)

* – тренером Борнмута был Андони Ираола