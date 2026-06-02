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  4. 6 из 10 самых дорогих продаж Борнмута были осуществлены при Андони Ираоле
Англия
02 июня 2026, 23:26 |
172
0

6 из 10 самых дорогих продаж Борнмута были осуществлены при Андони Ираоле

Вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории Борнмута

02 июня 2026, 23:26 |
172
0
6 из 10 самых дорогих продаж Борнмута были осуществлены при Андони Ираоле

Испанский тренер Андони Ираола во время работы во главе Борнмута (2023–2026) запомнился целым рядом достижений.

Борнмут впервые вышел в еврокубки (Лига Европы 2026/27) под руководством испанца. Также подопечные Ираолы обновили клубный рекорд по длине беспроигрышной серии в АПЛ (18, продолжается серия).

Помимо достигнутых результатов, Борнмут под руководством испанца неоднократно обновлял клубные рекорды по самым дорогим продажам. 6 из 10 самых дорогих были совершены как раз в период работы Ираолы с командой.

Крупнейшие продажи Борнмута в истории

  • 72 млн евро – Антуан Семеньо (Манчестер Сити, 2025/26)*
  • 64.3 млн евро – Доминик Соланке (Тоттенхэм Хотспур, 2024/25)*
  • 63 млн евро – Илья Забарный (ПСЖ, 2025/26)*
  • 62.5 млн евро – Дин Хейсен (Реал, 2025/26)*
  • 46.9 млн евро – Милош Керкез (Ливерпуль, 2025/26)*
  • 45.3 млн евро – Натан Аке (Манчестер Сити, 2020/21)
  • 42.8 млн евро – Данго Уттара (Брентфорд, 2025/26)*
  • 23.5 млн евро – Арно Данжума (Вильярреал, 2021/22)
  • 22.3 млн евро – Тайрон Мингс (Астон Вилла, 2019/20)
  • 22.25 млн евро – Каллум Уилсон (Ньюкасл Юнайтед, 2020/21)

* – тренером Борнмута был Андони Ираола

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут статистика Андони Ираола
Сергей Турчак Источник: Instagram
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