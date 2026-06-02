Владелец Саутгемптона впервые высказался после шпионского скандала

Владелец английского «Саутгемптона» Драган Шолак впервые выступил с заявлением после отстранения его клуба за шпионаж.

«Святые» получили дисквалификацию за нарушение правил накануне матча с «Мидлсбро». Представитель клуба был замечен на тренировке соперника, что стало основанием для санкций.

Несмотря на победу в очном противостоянии, «Саутгемптон» был признан виновным в шпионаже и отстранен от дальнейшего участия в плей-офф Чемпионшипа.

«Привет, «святые». Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться напрямую к болельщикам «Саутгемптона». Я хочу сказать: простите.

Мне жаль, что этот сезон завершился именно так. Я возглавляю футбольный клуб и должен брать на себя ответственность за все, что здесь происходит.

Ошибки были допущены, и мы сделаем из них выводы. Хочу ещё раз подтвердить, насколько я предан тому, чтобы принести успех на «Сент-Мэрис». Цена, которую нам приходится платить за эти ошибки, кажется несоразмерной, но мы ее принимаем.

Я хотел бы в последний раз высказаться по поводу решения EFL, прежде чем мы закроем эту главу. Мы признаем, что на уровне клуба были допущены ошибки.

Правила были нарушены. За это должно быть наказание, и я беру ответственность на себя. Но я также считаю, что наложенные санкции являются грубо несоразмерными. Масштаб нарушения вместе с решениями по предыдущим делам делает это наказание невероятно жестким.

Больше всего страдают болельщики и игроки, многие из которых уже организовали поездки на «Уэмбли» после полуфиналов.

Я также считаю, что сама турнирная система теряет доверие. Идея о том, что решения за пределами поля могут просто перечеркнуть результаты на поле, не может идти на пользу футболу. Как я уже сказал, я хочу закрыть эту главу и смотреть вперед. И хочу, чтобы мы смотрели вперед вместе, как единое целое, вместе с тренером Тондой и его штабом.

В ближайшие недели мы будем работать с FA, чтобы все исправить и оставить эту ситуацию позади, сосредоточившись на развитии клуба, команды, единства и сообщества «святых», которым каждый сможет гордиться.

Обещаю вам, что к концу лета мы представим команду, которая заставит вас подняться со своих мест, а на «Сент-Мэрис» вновь будет царить настоящий азарт.

Наслаждайтесь летом. В июле вернёмся едиными», – сказал Шолак.